27 апреля 2026, понедельник, 14:23
Кинотеатры Беларуси крутят пиратскую копию мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге»

  • 27.04.2026, 13:23
Кинотеатры Беларуси крутят пиратскую копию мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге»

Его скачали из интернета за полгода до премьеры.

Новый мультфильм «Аватар: Легенда об Аанге» компания Paramount планировала выпустить в мировой прокат только осенью, но его уже крутят в кинотеатрах Беларуси, заметил канал «Ружовая Купіна».

Как пишет канал, несколько недель назад неизвестные полностью слили в сеть новый мультфильм «Аватар: Легенда об Аанге».

«По сути вся многолетняя работа создателей была бессмысленной и может не принести денег: большое количество людей посмотрит проект по-пиратски, то есть не заплатив деньги за билеты в кинотеатры», — пишет канал.

Сейчас Paramount, который собирался выпустить проект осенью, пытается удалять копии фильмов из соцсетей и соответствующих сайтов, но усилия не приводят к положительным результатам.

Прокатчики из России и Беларуси пошли дальше и выпустили пиратские копии в кинотеатрах. Кинотеатр Skyline в Минске, а также региональные прокатчики в Гомеле, Могилеве, Барановичах, Кобрине, Речице, Калинковичах и Чирковичах выпустили эти же пиратские версии в кинотеатрах, пишет «Ружовая Купіна».

