Литовские пограничники: Прорывы мигрантов из Беларуси идут под контролем спецслужб 1 27.04.2026, 14:00

Гибридные атаки на границе будут продолжаться.

Нелегальная миграция будет продолжаться до тех пор, пока она приемлема белорусской стороне, заявил 27 апреля представитель Службы охраны государственной границы (СОГГ) Литвы Гедрюс Мишутис, комментируя зафиксированный накануне суточный рекорд попыток мигрантов незаконно попасть в страну с территории Беларуси.

«Здесь — организованная миграция, и она осуществляется с ведома белорусских служб, — цитирует новостной портал Delfi спикера СОГГ. — События показывают, что в Беларуси много нелегальных мигрантов».

За минувшие сутки, 26 апреля, Литва зафиксировала 50 попыток мигрантов незаконно пересечь границу с территории Беларуси.

