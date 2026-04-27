Белоруска стала чемпионкой мира по бильярду
- 27.04.2026, 14:55
Екатерина Перепечаева-Чернухо победила в Самарканде, уверенно пройдя всех соперниц.
В Самарканде завершился чемпионат мира по бильярдному спорту в дисциплине «Динамичная пирамида». Золотую медаль турнира завоевала белорусская спортсменка Екатерина Перепечаева-Чернухо — это ее вторая победа на подобном турнире, сообщает Onlíner.
Ранее, в четвертьфинале, белоруска разобралась с Элиной Нагулой — 5:1. В полуфинале не оставила шансов Кристине Салтовской — 5:2. А в решающей игре за золото встретилась с Екатериной Брытченко и вновь одержала победу со счетом 5:2. Все трое представляли Россию.
Турнир в Узбекистане собрал более 150 сильнейших бильярдистов планеты.
Екатерина Перепечаева-Чернухо — самая титулованная белорусская бильярдистка. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса. Это золото стало для нее вторым на чемпионатах мира: первый титул в «динамичной пирамиде» она взяла в 2018 году в Алматы, обыграв в финале многократную чемпионку мира Диану Миронову. Также в ее активе серебро чемпионата мира 2013 года, бронза 2015 года, победа на чемпионате Европы 2015 года и командном чемпионате мира того же года.