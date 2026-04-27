Дедушка совсем ку-ку 3 Сергей Алексашенко

27.04.2026, 14:47

Орешкин транслирует то, что хочет услышать Путин.

Помощник Путина по экономике Максим Орешкин заявил о том, что наблюдается «возврат и реинкарнация плановой экономики в лучшем ее виде», что было активно процитировано многими. Однако Орешкин не имел в виду то, о чём многие подумали, он говорил об автоматизации управленческих процессов. При этом вместо того, чтобы говорить о том, как это было устроено в СССР – Госплан+Госснаб+Госкоцен+Госкомтруд+отраслевые министерства и какую роль там играли компьютеры, а какую бюрократы, – он решил рассмотреть Яндекс-такси.

Честно говоря, впервые слышу, чтобы экономика конкретной компании рассматривалась в терминах «плановая/рыночная». И, вообще, одна «плановая» компания работающая в рыночной экономике – это, как в анекдоте, о начальнике, который едет по встречной полосе, а ему в этот момент звонит секретарша и говорит, что какой-то идиот едет по встречной полосе, на что он отвечает, «какой идиот? Здесь их полным-полно!»

Единственная хорошая новость, которую можно в этом найти, это то, что, возможно, Орешкин транслирует то, что хочет услышать Путин. А это значит, что дедушка совсем ку-ку…

Сергей Алексашенко, Telegram

