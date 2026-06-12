В центре Вашингтона обнаружили огромную надпись из четырех цифр 4 12.06.2026, 11:08

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Из-за этого подняли на ноги ФБР и Секретную службу США.

На лужайке Национальной аллеи в Вашингтоне появилась огромная надпись «8647», которую противники президента Дональда Трампа используют в знак протеста против него. Инцидент расследуют ФБР и Секретная служба США, пишет CNN.

Надпись обнаружили 11 июня на участке газона Национальной аллеи рядом с мемориалом Второй мировой войны. Судя по кадрам с веб-камер и аэрофотосъемке, цифры были каким-то образом выведены на траве и стали заметны из-за изменения ее цвета.

Начало надписи 8647 на лужайке Национальной аллеи в Вашингтоне. 11 июня 2026 года

Фото: Reuters

Причем надпись не была видна на фотографиях этой части аллеи, сделанных 5 июня. Записи камер наблюдения показывают, что она «постепенно проявлялась» в течение нескольких дней.

После обнаружения надписи на место прибыли экстренные службы, участок аллеи временно оцепили. Представитель полиции парков США сообщил, что причины изменения цвета травы пока не установлены. Для анализа были взяты образцы почвы и растений.

В Министерстве внутренних дел США произошедшее назвали актом вандализма.

«Любая угроза в адрес президента воспринимается очень серьезно. Полиция парков США расследует этот инцидент и привлечет виновных к ответственности», — заявил представитель ведомства.

В Белом доме также осудили произошедшее.

«Любой, кто участвует в политическом насилии или поддерживает культуру покушений, должен подвергаться самому жесткому осуждению», — высказался пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл.

Число 8647 в последние месяцы используется некоторыми противниками Дональда Трампа как политический лозунг. Сторонники президента и представители его администрации трактуют его как возможный намек на устранение главы государства.

Причина в том, что в американской ресторанной индустрии число 86 означает, что блюдо или позицию нужно убрать из заказа или меню. А в сленге это выражение стало означать «избавиться» или «устранить». В то же время Трамп является 47-м президентом США.

В апреле Министерство юстиции США предъявило обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми после публикации в Instagram фотографии, на которой цифры «8647» были выложены из морских ракушек. Власти сочли публикацию угрозой Трампу.

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