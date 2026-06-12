Дроны долетели до российского Татарстана

Дроны долетели до российского Татарстана2
- 12.06.2026, 8:05
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В Нижнекамске взрывы и попадания.
Утром 12 июня в Республике Татарстан, входящей в состав РФ, объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны БПЛА. Дроны атаковали город Нижнекамск, расположенный более чем в 1100 километрах от границы с Украиной, пишет «Фокус».
После серии взрывов в городе в нескольких местах поднялся дым, а также были зафиксированы попадания по местному предприятию. Об атаке сообщили OSINT-каналы.
Аналитики пишут, что под ударом, вероятно, мог оказаться завод «СИБУР». Из открытых источников известно, что предприятие считается одним из крупнейших нефтехимических производств Европы, специализирующимся на выпуске синтетических каучуков, пластиков и базовых полимеров. Основные мощности компании расположены именно на территории Татарстана.
Другой мониторинговый канал уточнил, что под ударом в Нижнекамске, вероятно, находилось предприятие «Нижнекамскнефтехим», входящее в состав российского холдинга «СИБУР».
Аналитики также отмечают, что российская противовоздушная оборона пыталась противодействовать атаке с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако в результате этих действий произошло попадание в жилой многоэтажный дом, где на верхних этажах здания разразился пожар.
Дроны долетели до Татарстана, находящегося в 1000 км от границы — в Нижнекамске атакован нефтехимический завод — видео
К утру беспилотники достигли Республики Татарстан, где под обстрел попал город Нижнекамск.