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В Украине придумали план, чтобы «Россия горела еще сильнее»

  • 12.06.2026, 8:54
  • 2,356
В Украине придумали план, чтобы «Россия горела еще сильнее»

И назвали необходимую для этого сумму.

Украина намерена попросить у союзников дополнительные 20 млрд долларов на вооружение и развитие оборонных возможностей. В Киеве считают, что это позволит закрепить нынешнее преимущество на поле боя и не дать России перехватить инициативу, сообщает Politico.

Запрос планируется официально представить 18 июня на очередном заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», где союзники координируют военную и финансовую помощь Киеву.

«Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще сильнее, но для этого нам нужно финансирование», — заявил Politico высокопоставленный украинский чиновник в сфере обороны на условиях анонимности.

По данным издания, вопрос дополнительного финансирования уже поднимался министром обороны Украины Михаилом Федоровым и другими представителями украинского правительства на встречах с делегациями Норвегии, Швеции, Германии и Канады.

Как рассказал источник, союзников попросят выделить от 2 до 6 млрд долларов каждого, чтобы собрать необходимую сумму.

«Это может быть помощь или кредит», — отметил собеседник Politico.

Ожидается, что поддержка Украины станет одной из ключевых тем саммита НАТО в Анкаре в июле, который посетит президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно украинскому бюджету, в 2026 году расходы на оборону составят 4,4 трлн гривен (около 85 млрд евро). Дополнительные 20 млрд долларов должны стать прибавкой к уже запланированным расходам.

В Министерстве обороны Украины утверждают, что страны-партнеры уже пообещали предоставить в этом году 38 млрд долларов военной помощи. Если Киеву удастся получить еще 20 млрд долларов, общий объем поддержки приблизится к целевому показателю в 60 млрд долларов, который ранее озвучивал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По информации Politico, дополнительные средства планируется направить на системы противовоздушной обороны, закупку вооружений в рамках программы Prioritised Ukraine Requirements List, приобретение дронов, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, дальнобойных систем, а также на заказы украинским оборонным предприятиям.

В Киеве рассчитывают, что это позволит сохранить темпы ударов по российским военным и инфраструктурным объектам. В последние месяцы Украина активно наращивает производство и применение беспилотников и ракетных систем.

«Украинские беспилотные системы успешно работают на разных уровнях: от выполнения задач на линии фронта до ударов по ключевым целям противника за сотни километров в глубине вражеской территории», — написал Владимир Зеленский в социальных сетях 11 июня.

Собеседник Politico подчеркнул, что нынешние успехи Украины стали возможны в том числе благодаря помощи Германии, Норвегии и Нидерландов.

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