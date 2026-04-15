закрыть
21 июля 2026, вторник, 23:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский подвел итоги нового «Рамштайна»

  • 15.04.2026, 22:54
  • 7,008
Зеленский подвел итоги нового «Рамштайна»
Владимир Зеленский

Какие страны пошли на решительные шаги?

Украина получит новые пакеты военной помощи по итогам встречи в формате «Рамштайн», в частности финансирование дронов, средств ПВО и логистики.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает его официальный Telegram-канал.

По словам президента, пять стран-партнеров подтвердили взносы в программу PURL, а Норвегия выделяет более 500 млн долларов на обеспечение украинских бригад беспилотниками и 150 млн долларов на логистику. Нидерланды направят на закупку дронов более 200 млн евро.

Также Бельгия предоставит средства на снаряды и ПВО, а Великобритания и Германия продолжат работу над поставками дронов и развитием возможностей для дальнобойных ударов.

Зеленский отметил, что во время встречи партнеры отметили устойчивость украинских бригад на поле боя.

«Есть и четкое понимание наших потребностей в ПВО и в совместном производстве оружия. Главное, чтобы каждое обязательство, о котором объявляется, полноценно и вовремя выполнялось», - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что при достаточном обеспечении защиты Россия теряет возможность достигать своих оккупационных целей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко