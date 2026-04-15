Зеленский подвел итоги нового «Рамштайна» 15.04.2026, 22:54

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Владимир Зеленский

Какие страны пошли на решительные шаги?

Украина получит новые пакеты военной помощи по итогам встречи в формате «Рамштайн», в частности финансирование дронов, средств ПВО и логистики.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает его официальный Telegram-канал.

По словам президента, пять стран-партнеров подтвердили взносы в программу PURL, а Норвегия выделяет более 500 млн долларов на обеспечение украинских бригад беспилотниками и 150 млн долларов на логистику. Нидерланды направят на закупку дронов более 200 млн евро.

Также Бельгия предоставит средства на снаряды и ПВО, а Великобритания и Германия продолжат работу над поставками дронов и развитием возможностей для дальнобойных ударов.

Зеленский отметил, что во время встречи партнеры отметили устойчивость украинских бригад на поле боя.

«Есть и четкое понимание наших потребностей в ПВО и в совместном производстве оружия. Главное, чтобы каждое обязательство, о котором объявляется, полноценно и вовремя выполнялось», - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что при достаточном обеспечении защиты Россия теряет возможность достигать своих оккупационных целей.

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