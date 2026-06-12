Атака на Самарскую область РФ: в Тольятти горит крупный химзавод

Атака на Самарскую область РФ: в Тольятти горит крупный химзавод4
- 12.06.2026, 8:12
- 2,258
Над городом поднялся густой черный дым.
Ранним утром 12 июня беспилотники достигли Самарской области России и атаковали химический завод «Тольяттикаучук».
После серии взрывов в городе Тольятти, где расположен завод, поднялся густой черный дым: на территории предприятия вспыхнул пожар. Об этом сообщили OSINT-каналы.
«Силы обороны нанесли удар с помощью ударных БПЛА по химическому заводу «Тольяттикаучук» в Самарской области. На объекте пожар», — пишут аналитики.
На кадрах, распространяемых в сети, слышны звуки взрывов, а также пролета беспилотников в небе над городом.
По состоянию на 05:20 атака на Тольятти продолжалась. В городе активно действовали российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
Аналитики предполагают, что атака могла быть осуществлена с помощью дронов FP-1, производимых компанией Fire Point. Однако украинские военные пока не подтвердили эту информацию.
Что известно о заводе «Тольяттикаучук»
«Тольяттикаучук» — нефтехимическое предприятие в российском городе Тольятти Самарской области, производящее синтетический каучук и химические компоненты, используемые в производстве шин и резинотехнических изделий.
Предприятие считается одним из крупнейших в регионе. Данные из открытых источников свидетельствуют о том, что завод выпускает каучуки четырёх марок, углеводородные фракции, продукты органического синтеза и присадки к бензинам.
Напомним, что также этой ночью беспилотники атаковали оккупированный Симферополь: после ударов начались перебои с электричеством, в сети пишут о поражении Симферопольской ТЭЦ.