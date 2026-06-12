В Британии быстро назначили нового министра обороны
- 12.06.2026, 7:37
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В его биографии много интересных моментов.
Британское правительство официально определилось с преемником Джона Гили. Новым министром обороны страны стал опытный политик и ветеран Дэн Джарвис.
Об этом сообщает Sky News.
Кир Стармер объявил о назначении лично. Премьер сделал акцент на национальной безопасности. Ситуация в мире требует решительных действий и каждая угроза получит ответ.
«Моя первая обязанность - обеспечить безопасность британского народа, и я всегда буду делать все необходимое для защиты нашей национальной безопасности», - заявил сэр Кир Стармер.
Глава правительства уверен в своем выборе. Джарвис должен усилить позиции Лондона на международной арене. Ожидается, что финансирование армии будет только расти.
Стармер добавил: «Я рад назначить Дэна Джарвиса министром обороны, поскольку мы укрепляем наши вооруженные силы и отвечаем на растущие угрозы, стоящие перед нашей страной. Это лейбористское правительство обеспечивает самое устойчивое увеличение расходов на оборону со времен холодной войны».
Кто такой Дэн Джарвис
У этого чиновника огромный военный бэкграунд. Джарвис служил офицером в парашютном полку с 1997 по 2011 год. Также он участвовал в различных военных конфликтах в самых горячих точках планеты.
За время службы его направляли в сложные командировки:
Косово;
Сьерра-Леоне;
Ирак;
Афганистан.
Политический путь Джарвиса начался в 2011 году. Тогда его избрали членом парламента от округа Барнсли-Норт. Четыре года он работал мэром Южного Йоркшира, что закалило его как управленца.
После победы лейбористов на выборах 2024 года он получил должность в правительстве. До сегодняшнего дня он работал министром безопасности в Министерстве внутренних дел.
Менее суток назад в отставку подал министр обороны Джон Гили. Он был недоволен финансированием британской армии.