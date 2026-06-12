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В Британии быстро назначили нового министра обороны

  • 12.06.2026, 7:37
  • 1,692
В Британии быстро назначили нового министра обороны

В его биографии много интересных моментов.

Британское правительство официально определилось с преемником Джона Гили. Новым министром обороны страны стал опытный политик и ветеран Дэн Джарвис.

Об этом сообщает Sky News.

Кир Стармер объявил о назначении лично. Премьер сделал акцент на национальной безопасности. Ситуация в мире требует решительных действий и каждая угроза получит ответ.

«Моя первая обязанность - обеспечить безопасность британского народа, и я всегда буду делать все необходимое для защиты нашей национальной безопасности», - заявил сэр Кир Стармер.

Глава правительства уверен в своем выборе. Джарвис должен усилить позиции Лондона на международной арене. Ожидается, что финансирование армии будет только расти.

Стармер добавил: «Я рад назначить Дэна Джарвиса министром обороны, поскольку мы укрепляем наши вооруженные силы и отвечаем на растущие угрозы, стоящие перед нашей страной. Это лейбористское правительство обеспечивает самое устойчивое увеличение расходов на оборону со времен холодной войны».

Кто такой Дэн Джарвис

У этого чиновника огромный военный бэкграунд. Джарвис служил офицером в парашютном полку с 1997 по 2011 год. Также он участвовал в различных военных конфликтах в самых горячих точках планеты.

За время службы его направляли в сложные командировки:

Косово;

Сьерра-Леоне;

Ирак;

Афганистан.

Политический путь Джарвиса начался в 2011 году. Тогда его избрали членом парламента от округа Барнсли-Норт. Четыре года он работал мэром Южного Йоркшира, что закалило его как управленца.

После победы лейбористов на выборах 2024 года он получил должность в правительстве. До сегодняшнего дня он работал министром безопасности в Министерстве внутренних дел.

Менее суток назад в отставку подал министр обороны Джон Гили. Он был недоволен финансированием британской армии.

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