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Лукашенко озвучил неприятные новости для брата председателя КГБ

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  • 12.06.2026, 8:14
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Лукашенко озвучил неприятные новости для брата председателя КГБ

Статус руководимой им структуры будет существенно понижен.

11 июня Лукашенко заявил о вероятной передаче Госинспекции охраны животного и растительного мира в подчинение Минприроды: до сих пор она подчинялась напрямую Александру Лукашенко.

Комментируя назначение Максима Лысенко на пост министра природы и охраны окружающей среды (прежний министр в СИЗО), правитель отметил, что в прошлом его беспокоила ситуация с браконьерством, но теперь в стране «много животных».

— Напрямую подчинять президенту эту структуру (Госинспекцию охраны животного и растительного мира — ред.) нет необходимости, потому что там у нас порядок, — заявил Лукашенко.

Его намерения — неприятные новости для главы Госинспекции Юрия Тертеля, который приходится родным братом председателю КГБ Ивану Тертелю, пишет «Салідарнасць».

И прежде догадывались об их родстве (оба родились в деревне Прилуки Гродненского района с разницей в один год), а в 2025-м факт братства подтвердил «Белсат».

Юрий Тертель возглавляет Госинспекцию с 2018-го. Летом 2022-го при личном общении с бывшим силовиком Лукашенко заявил, что сотрудники Госинспекции должны быть готовы в случае чего «встать под ружье».

Но теперь статус структуры будет существенно понижен. Этой новости наверняка будет рад глава БООР Игорь Шуневич: контроля за охотниками и рыболовами должно стать меньше.

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