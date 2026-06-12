Симферополь погрузился в блэкаут

Симферополь погрузился в блэкаут2
- 12.06.2026, 7:53
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После атаки дронов на Крым.
В ночь на 12 июня оккупированный Крым подвергся атаке дронов. В Симферополе после продолжительной атаки начались перебои с освещением, в городе зафиксированы попадания, пишет «Фокус».
По предварительной информации, этой ночью дроны могли атаковать Симферопольскую тепловую электростанцию (ТЭЦ), что и могло вызвать перебои с электричеством в городе. Об этом сообщили OSINT-каналы.
«В Симферополе обстрелы. По предварительным данным, горит Симферопольская ТЭЦ. Сообщают о перебоях с электроснабжением, город уже долгое время подвергается обстрелам», — пишут аналитики.
В то же время на момент публикации официальных подтверждений атаки на объект не было. В сети появились кадры, на которых слышны звуки взрывов и видны яркие вспышки.
Впоследствии появились дополнительные кадры последствий атаки БПЛА на Симферополь. На них виден пожар, разгоревшийся возле Симферопольской ТЭЦ.
Telegram-канал «Крымский ветер» также сообщал, что громкий взрыв был слышен в селах Донское и Марьино Симферопольского района. Взрыв был настолько сильным, что в домах задрожали окна. Однако пока неизвестно, что его вызвало.
Впоследствии взрывы и стрельбу ПВО было слышно в Нижнегорском и Красногвардейском районах. На российском военном аэродроме «Саки» также слышалась серия взрывов, а также активная работа ПВО.
Оккупационные власти умалчивают о последствиях атаки дронов. В сети пишут, что только через час после атаки жителям Симферополя начали поступать оповещения об угрозе.