Как лучше чистить зубы: до завтрака или после? 11 12.06.2026, 8:41

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Большинство людей делают это неправильно.

Вопрос о том, когда нужно чистить зубы утром — до завтрака или после него — годами остается предметом дискуссий. Многие уверены, что логичнее чистить зубы после еды, чтобы удалить остатки продуктов и освежить дыхание. Однако современные стоматологические рекомендации свидетельствуют о другом, пишет ТСН.

По данным ведущих стоматологических организаций и специалистов по гигиене полости рта, оптимальным вариантом является чистка зубов именно перед завтраком. Такая рекомендация основывается не на привычке, а особенностях работы бактерий, слюны и зубной эмали.

Что происходит во рту во время сна

Пока человек спит, выработка слюны значительно снижается. Именно слюна является естественным защитным механизмом организма, помогающим нейтрализовать кислоты и сдерживать размножение бактерий. Из-за уменьшения количества слюны ночью бактерии активно скапливаются на поверхности зубов и десен, образуя зубной налет. Именно этим объясняется характерный утренний запах изо рта и неприятный привкус после пробуждения.

Стоматологи объясняют: если человек сначала завтракает, а потом чистит зубы, бактерии вместе с остатками пищи получают дополнительное питание. Это способствует образованию кислот и повышает риск повреждения эмали.

Почему стоматологи советуют чистить зубы до завтрака:

Удаление бактерий, накопившихся за ночь

Утренняя чистка позволяет убрать значительную часть бактериального налета еще до первого приема пищи.

Таким образом, уменьшается количество вредных микроорганизмов, контактирующих с продуктами питания.

Защита эмали фтором

Фторсодержащая зубная паста оставляет на поверхности зубов тонкий защитный слой. Он помогает эмали лучше противостоять кислотам, содержащимся во многих продуктах для завтрака — фруктовых соках, кофе, цитрусовых, ягодах или выпечке.

Стимуляция выработки слюны

Чистка зубов активизирует слюнные железы. После этого организм быстрее производит слюну, которая помогает нейтрализовать кислотность пищи и естественным путем очищает полость рта.

Почему опасно чистить зубы сразу после завтрака

На первый взгляд такая привычка кажется правильной. Однако после еды, особенно кислой, эмаль временно становится более уязвимой. К продуктам, которые могут повышать кислотность во рту, относятся:

апельсиновый и другие фруктовые соки;

цитрусовые;

кофе;

сладкая выпечка;

газированные напитки;

фрукты и ягоды.

Если чистить зубы сразу после завтрака, щетинки щетки могут механически повреждать размягченную под действием кислот эмаль. При регулярном повторении это повышает риск постепенного стирания и развития чувствительности зубов.

Если вы все же привыкли чистить зубы после еды

Специалисты не запрещают этот вариант полностью. Главное правило — не торопиться.

Стоматологи рекомендуют:

подождать не менее 30 минут после завтрака;

после еды прополоскать рот водой;

по возможности выпить стакан воды для понижения кислотности;

только после этого приступать к чистке зубов.

Некоторые эксперты советуют ждать даже до 60 минут после употребления кислых продуктов или напитков.

Как правильно чистить зубы

Время чистки не менее важно, чем сама техника.

Стоматологи рекомендуют:

Чистить зубы не менее двух минут дважды в день.

Использовать зубную пасту с фтором для укрепления эмали и профилактики кариеса.

Очищайте все поверхности зубов мягкими круговыми движениями без чрезмерного нажатия.

Ежедневно использовать зубную нить или межзубные ершики для очистки участков, куда не достает щетка.

Заключение экспертов

Современные научные данные и рекомендации стоматологов свидетельствуют: лучшее время для утренней чистки зубов — до завтрака. Это помогает удалить накопившиеся за ночь бактерии, защитить эмаль от воздействия пищевых кислот и подготовить ротовую полость к приему пищи. Если же человек предпочитает чистку после завтрака, следует выдержать паузу не менее 30 минут, чтобы не повредить эмаль.

Таким образом, ответ на популярный вопрос стоматологов сегодня однозначен: чистить зубы перед завтраком полезнее для здоровья зубов и десен.

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