«Мой шок в шоке»: белоруску забыл на заправке рейсовый автобус 5 12.06.2026, 9:36

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Фото: TUT.BY

Мнения о том, кто виноват, разделились.

Вы боялись когда-нибудь, что водитель междугороднего автобуса может уехать без вас, пока вы покупаете кофе на заправке? Для белоруски утром 10 июня это стало реальностью. Ее не дождался автобус Минск — Гродно, хотя, уверяет женщина, она уложилась в заявленное время санитарной остановки. После этого белоруску обвинили в том, что это ее косяк, поделилась она в Threads, пишет «Зеркало».

«Видела, как автобус выезжает на трассу»

Белоруска под ником nikolly.beauty рассказала, что ехала из Минска в Гродно утром 10 июня. Автобус она бронировала с помощью агрегатора «Атлас». На одной из заправок рано утром пассажиры, как и водитель, вышли размяться и купить кофе. Но авторку поста и ее спутника в итоге не дождались.

— Автобус стоял рядом с входной дверью на заправку (то есть не где-то там вдали), — рассказывает она. — Перед этим водитель стоял с нами в очереди за кофе, видел нас, купил, что ему надо, вышел и уехал. Когда мы вышли на улицу, я уже видела, как автобус выезжает на трассу. Была надежда, что мы найдем номер водителя и попросим его остановиться, мы бы добежали как-нибудь, но до «Атласа» мы дозвонились только через 1,5 часа, и номер водителя по их правилам они не дают.

Белоруска рассчитывала, что в таком случае их подберет следующий рейс. Но решать проблему пришлось самостоятельно:

— Помощь мы ожидали зря. Все, что нам сказали, что им «очень жаль»… И «хорошего дня» [повторили] раз десять, что в данной ситуации выглядит как стеб.

К счастью, женщину и ее спутника взял в машину проезжающий белорус, которого они встретили на заправке. Благодаря ему авторка поста все же успела в визовый центр. Контакт водителя она в итоге тоже получила — но только после того, как заявила, что оставила в автобусе личные вещи.

— Когда мы забирали их, водитель не сказал нам ни слова, просто молчал, даже «извините» не было сказано, — добавила она.

фото: TUT.BY

Добиться возврата денег за билет у авторки тоже получилось, но не с помощью «Атласа». Она нашла непосредственный контакт перевозчика, рассказала о произошедшем и попросила компенсацию. Там извинились и пообещали вернуть деньги за билет.

— «Атлас» утверждает, что водитель не обязан считать пассажиров перед отъездом. Однако представим ситуацию, что человек пошел в туалет и ему стало там плохо, сердечный приступ, что угодно. Ваш водитель просто уедет и оставит умирать человека? — возмущается она. — Пока у пассажира длится поездка из точки А в точку Б и у него куплен билет — вы и водитель несете за человека полную ответственность на протяжении всей поездки! Даже на стоянке!

Что говорили в «Атласе»

Оставшись на заправке, авторка поста пыталась связаться с сервисом для покупки билетов «Атлас». В личных сообщениях в Instagram ее сначала поблагодарили за информацию и заверили, что передали ее сообщение.

— Мы понимаем ваше возмущение и искренне сожалеем, что вы столкнулись с такой стрессовой ситуацией, особенно учитывая важность вашей поездки в визовый центр. Ситуация, когда догоняешь уходящий транспорт, — это всегда огромный стресс и утерянные нервы. Мы рады, что вам удалось оперативно найти попутку и продолжить путь, — написали белоруске.

В ответ на ее просьбу вернуть деньги там пояснили, что разобрались в деталях ситуации и пришли к выводу, что вины перевозчика нет. В большом сообщении женщине «разъяснили правила выполнения регулярных пассажирских перевозок в Республике Беларусь».

Сославшись на правила автомобильных перевозок пассажиров, утвержденные постановлением Совета министров, представители сервиса отметили, что «междугородние автомобильные перевозки осуществляются строго по утвержденному расписанию движения».

— Водитель не имеет права умышленно задерживать рейс, так как это приведет к нарушению графика движения, опозданию на конечный пункт (автовокзал г. Гродно) и нарушению прав других пассажиров, которые также могут опаздывать на поезда, самолеты или важные встречи, — отмечается в ответе «Атласа».

Компания добавила, что остановки на заправках часто технические, а водитель объявляет точное время стоянки. Также, по словам «Атласа», водитель отстоял положенные 15 минут. Авторка поста же утверждает, что уложилась в десять, но автобус уехал раньше.

— Законодательство Республики Беларусь не возлагает на водителя регулярного рейса обязанность поименно проверять, пересчитывать или разыскивать пассажиров на территории торговых залов, кафе или санитарных зон АЗС по истечении объявленного времени остановки. Ответственность за своевременное возвращение в салон транспортного средства лежит на самих пассажирах, — подчеркивается в ответе.

На будущее женщине посоветовали «четко контролировать время, озвученное водителем на остановке» и рассчитывать его с запасом. А в случае непредвиденной задержки (например, очереди в кассу на АЗС) держать визуальный контакт с автобусом, предупредить водителя или других пассажиров.

— Мы искренне надеемся, что, несмотря на этот инцидент, вы успели на подачу документов в визовый центр, а ваши будущие поездки будут проходить исключительно на позитивной ноте, — заключили в поддержке.

фото: TUT.BY

Представители «Атласа» прокомментировали ситуацию и под постом в Threads.

— Очень рады, что ситуация разрешилась благополучно. На самом деле мы были в постоянном контакте с перевозчиком и делали все возможное для того, чтобы установить достоверную картину произошедшего и разобраться в ситуации. Здорово, что перевозчик не стал тратить время на формальности и сразу принял решение вернуть деньги. На будущее мы ищем технические варианты, чтобы таких ЧП вовсе не возникало, — написали они.

«Мой страшный страх — что маршрутка оставит где-то меня одну на заправке посреди дороги»

За сутки под постом nikolly.beauty более 400 комментариев, а посмотрели ветку почти 200 тысяч раз. Многие пользователи делились похожими ситуациями.

«Года три назад тоже ехала в маршрутке от „Атласа“. Остановились в какой-то деревушке. Водитель дал нам всем 15 минут на кофе/туалет. Выхожу из туалета и вижу, что маршрутка уже собирается отъезжать. Хотя прошло ну максимум минут пять. Когда зашла, он сказал, что не обязан считать, сколько человек в маршрутке. И если водитель уезжает без пассажира — это вина пассажира, а не водителя».

«Сколько раз ездила с ними по маршруту Минск — Гродно, каждый раз так было. Водитель на абсолютном по**е уезжает с места остановки, в своих каких-то временных пределах время остановки исчисляет (главное — самому пописать сходить или кофе взять). И философия у них: кто успел обратно сесть, тот успел. Даже просто в салон заглянуть и посмотреть визуально, все ли на месте, не утруждается. Позорники».

«Ездила в начале мая в Минск. На первой санитарной остановке объявили: 15 минут. Через девять минут водитель собрался уехать, благо мы ехали со знакомой, она уже была в автобусе и сказала, что не хватает пассажиров. А так он собрался уехать. И доказывал, что прошло 15 минут. Хотя я, подъезжая к остановке, отправила сообщение человеку и по времени увидела, что прошло девять минут! Да, водители там — «огонь».

фото: TUT.BY

Многие посочувствовали авторке и возмутились такой ситуацией.

«Мой шок в шоке!!! Я сейчас всерьез задумаюсь, стоит ли дальше пользоваться услугами «Атласа»!!!»

«Брать камеры с заправки и смотреть по времени, через сколько он уехал, — это очень нагло. Каждый водитель видит, сколько человек едет, сколько вышло и так далее. Он обязан дождаться пассажиров. Как можно было оставить людей и уехать? Как он доехал до точки Б с недостающим количеством человек? С чужими вещами, при этом даже не извинился».

«Мой страшный страх — что маршрутка оставит где-то меня одну на заправке посреди дороги. Еще и без личных вещей».

«Другие водители всегда заглядывают в салон и пересчитывают пассажиров. А если ребенка так оставят? Главное, график ему маршрута сбивать нельзя, это приведет к катастрофе, а людей оставить на заправке можно (ок, тут люди просто что-то покупали, а если плохо стало, туалет и т. д.)».

Правда, были и те, кто на стороне водителя.

«Меньше кофе надо было своего пить, не напьетесь вы этого кофе вечно, особенно на заправках».

«Вы не школьная экскурсия, вас считать никто не должен. Почему не позвонить водителю? Его контакты есть в приложении?»

«Я на протяжении двух лет использовала услуги «Атласа» по этому маршруту каждую неделю (дважды). Ездила всегда на автобусах, и ВСЕГДА водитель объявлял тайминг, условно: остановка 15 минут, в 10.15 все должны быть в автобусе. Вам поддержка по закону четко объяснила, почему он уехал и почему водители не обязаны выискивать решивших попить кофе пассажиров. Вы, когда покупаете билет на самолет, тоже кричите, почему он улетел без вас, вы же всего на две минуты опоздали? @atlasbus.by, терпения вам».

«Челы в комментариях даже не понимают, что «Атлас» — это агрегатор для перевозчиков. ООО или ИП — вот кто отвечает за машину и водителя. А по факту да — нет обязанности считать всех. Часто ездил и понимаю, что есть те, кто дела делает за пару минут, а некоторые по 20 минут стоят и медленно сосут кофе».

фото: TUT.BY

Кто прав с точки зрения закона

Права водителей и пассажиров автобусов регулируются в нашей стране Гражданским кодексом (глава 40), Правилами автомобильных перевозок пассажиров и Законом «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках».

Согласно п. 1 ст. 740 ГК Республики Беларусь, перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи багажа также доставить вещи в пункт назначения. За это пассажир, что логично, обязуется заплатить.

Проще говоря, документ регламентирует: перевозчик не просто предоставляет пассажиру место в автобусе, а прямо обязуется довезти его до места назначения. И хотя нигде не прописано, что он должен пересчитывать людей в автобусе, это предполагается — иначе будет сложно реализовать права пассажиров.

— Водитель, высадив пассажира и не обеспечив его доставление в пункт назначения, в одностороннем порядке отказался от исполнения договора перевозки пассажира, — отмечал адвокат Гомельской областной коллегии Роман Навоев, прокомментировав похожую ситуацию.

При этом свои обязательства есть и у пассажиров. Так, согласно ст. 26 Закона «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», они обязаны соблюдать правила автомобильных перевозок, а также выполнять условия договора, заключенного с автомобильным перевозчиком. То есть водитель действительно может не ждать тех, кто сильно опаздывает и тормозит остальных. Но это не означает, что он вправе уезжать спустя минуту после окончания санитарной остановки — в первую очередь водитель должен сделать все, чтобы реализовать права пассажиров, и в том числе тех, кто задержался.

— Согласно п. 227 Правил автомобильных перевозок пассажиров, перевозчик обязан обеспечивать безопасность выполнения автомобильных перевозок пассажиров и дорожного движения, соблюдать экологические и санитарные нормы и правила. Более того, водитель не только обязан сам соблюдать правила перевозки, но и обеспечивать соблюдение Правил автомобильной перевозки пассажирами, — пояснил Роман Навоев.

При этом юрист обращал внимание: на водителя также возложена обязанность оказать при необходимости пассажиру доврачебную помощь или вызвать скорую либо принять меры по доставке этого пассажира в ближайшее лечебное учреждение. Об этом говорила и авторка поста: например, кому-то из пассажиров может стать плохо в туалете и человек задержится. В таком случае его все равно важно найти, выяснить причину и разобраться с ней и только потом продолжать путь.

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