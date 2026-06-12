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ВСУ атаковали сразу два крупных химических завода в России

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  • 12.06.2026, 9:44
ВСУ атаковали сразу два крупных химических завода в России

Появилось видео ударов и новые подробности.

В ночь на 12 июня Силы обороны Украины нанесли воздушные удары по двум химическим заводам в России, продукцию которых использует российский военно-промышленный комплекс. Об этом пишет Диалог.UA после анализа соцсетей.

Вначале украинские дроны долетели до города Тольятти в Самарской области России, а атаковали там завод «Тольяттикаучук».

Местные жители выложили в Сеть многочисленные фотографии и видео, доказывающие это. Судя по фото и видео, удар оказался успешным.

Утром 12 июня стало известно, что украинские дроны появились и в городе Нижнекамске Республики Татарстан. Там под их удар, как сообщают местные жители, попал химический завод «Нижнекамскнефтехим», который принадлежит крупнейшей российской нефтегазохимической компании «Сибур».

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на момент написания данной новости никак не отреагировали на ситуацию с химическими заводами в своих регионах. Молчали и центральные российские власти.

«Тольяттикаучук» изготавливает синтетический каучук и химические компоненты для шин и резинотехнических изделий. «Нижнекамскнефтехим» специализируется на синтетических каучуках, хотя также выпускает пластик и полимеры.

Продукцию этих предприятий использует военно-промышленный комплекс РФ, поэтому они являются законными целями для Сил обороны Украины.

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