Бюджетный Renault 60-х годов превратили в мощный спорткар 12.06.2026, 10:30

Фото: Petrolicious

Проект получил название «Зверь».

Недорогой Renault Dauphine 1960 года обрёл новую жизнь. Компактный автомобиль переделали в экстремальный спорткар.

Необычный тюнинг Renault Dauphine выполнил кастомайзер из Калифорнии Джастин Кэшмор. О проекте, получившем название La Brute («Зверь»), рассказали на сайте Petrolicious.

Джастин Кэшмор нашел старую Renault Dauphine. Эта компактная модель с задним расположением двигателя в свое время продавалась в США, однако не стала популярной, прежде всего из-за слабого двигателя объемом 848 куб. см. Американец решил это исправить и создал хот-род.

По сути, от Renault Dauphine остались лишь часть шасси и кузов. Автомобиль занизили и значительно расширили его колесные арки, чтобы установить современные шины.

Фото: Petrolicious

Сзади установлен 3,2-литровый V6 от Porsche Cayenne первого поколения, оснащенный механическим компрессором. Мощность превышает 300 лошадиных сил. Кроме того, установлена 6-ступенчатая механическая коробка передач Volkswagen. В подвеске использованы детали VW Golf 4 и спортбайка Yamaha R1, также появился самоблокирующийся дифференциал.

Фото: Petrolicious

В салоне Renault Dauphine La Brute установили каркас безопасности. Сиденья получили оригинальную отделку в клетку.

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