«Пропил меньше 1% всего дохода и за свои» 12.06.2026, 9:56

фото: myfin.by

История белоруса, который потерял бизнес, развелся и начал считать каждый рубль.

Несколько лет назад у белоруса были собственный бизнес, квартира и автомобиль. Потом бизнес закрылся, возникли долги, дальше — развод и удержания из зарплаты. Сегодня он живет на доход около 2000 рублей в месяц и записывает каждую покупку. О своих расходах мужчина рассказал MyFin от первого лица.

Кто я и как потерял почти все

— Я человек уже сильно среднего возраста, полтора десятка лет занимался бизнесом — пускай не крупным, зато большей частью собственным. Потом бизнес рухнул, это имело неприятные последствия: суды, штрафы, взыскания, поиск, чего бы еще взыскать, и удержания из зарплаты. Очень скоро случился разлад и развод, дети, тогда еще дошкольники, остались с мамой. Я тоже вернулся к своей маме-пенсионерке. Квартиру и машину оставил бывшей жене и детям. Теперь работаю на весьма унылой работе, пытаюсь подрабатывать и привести в равновесие личные финансы. Почему после бизнеса я не открыл новый бизнес, почему не нашел другую работу и доход вровень с амбициями — обсуждать не будем.

Последние 22 месяца я веду учет доходов и расходов.

На что я живу теперь

Доходов два:

Первый — зарплата на предприятии. Стабильная, негибкая, не растет. В этом году даже обрезали почти на 700 рублей, и повышения не жду. Последняя зарплата на предприятии — 1861 рубль «грязными», в том числе две базовые на питание, которые можно проесть в заводской столовой, но деньгами получить нельзя. Еще в заработок часто входят продукты или сертификаты в какой-то магазин (например, мясокомбината). Предприятие обеспечивает (с перебоями, правда) медицинскую страховку, но не на все. В среднем за 22 месяца, по моим подсчетам, вышла зарплата 1569,50 рубля чистыми.

Второй доход — от фриланса за компьютером. За это держусь. Не потому, что хорошо платят, а потому, что это единственная работа, которая мне нравится. Доходы от фриланса нестабильные, в среднем за последние 22 месяца выходило по 398,79 рубля, в последние месяцы — в разы больше.

Иногда случаются еще какие-то мелкие поступления (я решил считать все, даже подарки). Так и получается около 2000 рублей на руки.

На что я трачу 2000 рублей

Полный учет расходов пытаюсь вести уже двадцать третий месяц. Не скажу, что это трудно, нашел удобную лично мне программу для смартфона. И вообще люблю считать в уме, могу у витрины посчитать цену грамма алкоголя в разных напитках (в пиве не всегда дороже). Но так или иначе примерно 90% движения денег фиксирую, остальное, как налоговая, восстановил расчетным методом.

Основные расходы:

дети — 960 рублей;

питание — 301 рубль;

здоровье — 97 рублей;

спорт — 43 рубля;

связь — 66 рублей.

Дети — половина бюджета

Эту статью расходов не оптимизирую. Сразу отдавал почти все свободные деньги, потом жизнь поставила на место. Сейчас кажется, что трачу на детей больше половины дохода. Но программа выдала 48%. На основной работе я подал заявление, чтобы алименты, 33%, автоматически вычитались из заработка (берут еще почтовый сбор, вот за это обидно). С фриланса перечисляю тоже, но уже сам и на всякий случай чуть больше положенных 33%.

В среднем алименты — 664 рубля. Здесь мои материальные отцовские обязанности не прекращаются. У детей еще секции, карманные расходы и пр. Стараюсь как-то развлекать их. По расчету выходит в среднем еще 295 рублей. По выходным дети у меня, но кормит их бабушка, потому себе это не считаю. Итого на детей — порядка 960 рублей в месяц.

Теперь остальные расходы.

Еда

С питанием повезло — в том смысле, что мама кормит. То есть деньги на продукты я даю, какие-то продукты покупаю. Но, признаюсь, несколько тяжелых месяцев кормился с маминой пенсии. По расчету вышло, что питание, вместе с обедами в столовой, обошлось мне в 301 рубль среднемесячно.

Здоровье

Но «сколько ни копи — все равно отдашь деньги стоматологу». Обидно, однако моя медстраховка не действует на стоматологические услуги. И надо было случиться, что они мне недавно понадобились. Потому за 22 месяца потратил на здоровье 2130 рублей, если разбросать по месяцам — выйдет примерно по 97 рублей. За исключением покупки витаминов и лекарств от пары простуд, все деньги ушли на зубы.

Спорт

Вообще-то, я собирался перейти на домашние занятия, тем более у меня дома есть спортуголок.

Плюс бесплатный бег и велосипед, которые теперь заменяют машину. Но оказалось, что заниматься дома — все-таки не то. Потом в фитнес-клуб захотела ходить дочка. И вообще — в зале чувствую себя благополучным среди других благополучных, как в прошлые времена. Удавалось покупать абонементы по акциям, потому вся физкультура обошлась всего в 43 рубля среднемесячно (ребенку — еще 70 рублей, это учтено выше).

Одежда и обувь

Если разбить по месяцам — выходит всего по 63 рубля, потому что донашиваю многое из прошлой жизни и еще года три назад, когда скакали курсы, потратил все свободные деньги на гардероб.

В последние годы старался покупать все подешевле.

Связь, интернет

За это плачу сам полностью. Стал следить за акциями и тарифами, стараюсь прыгать с выгодного на выгодный, потому за последние пару лет выходит совсем немного — порядка 66 рублей в месяц в среднем и за интернет, и за мою мобильную связь.

Транспорт

За проезд приходится платить совсем мало, потому что я пересел с машины на велосипед, а в общественный транспорт сажусь только за компанию или в очень плохую погоду. Конечно, велосипед пришлось проапгрейдить, а в автобусах и троллейбусах — покупать талоны. Но все равно среднемесячные расходы радуют: велосипед — 23 рубля, общественный транспорт — меньше 10 рублей.

Хозтовары

На хозтовары трачу мало. У меня есть электробритва «Бердск» советского образца (у отца были такие, и я с них начинал), одеколон «Шипр» (ничего страшного — он быстро выветривается) и дезодоранты (обычно по акции).

Другие расходы

Всегда есть расходы, на которые не хочется заводить категорию. Их пишу в «Другие расходы» (ну не заводить же раздел «Техника» ради покупки новых наушников). В «Другие» у меня попадает 41−42 рубля ежемесячно. Почти 50 рублей в месяц я тратил в категории «Благотворительность». Есть люди, которым еще нужнее, но это глубоко личное, распространяться не буду.

Подарки и развлечения

Вообще-то, я теперь предпочитаю бесплатные развлечения. Последний раз тратился на культуру (и немного), когда посетил с детьми Ночь музеев. Остальной культурой меня обеспечивал интернет, а за него я уже заплатил. Но изредка выбираешься куда-то, что-то даришь или скидываешься на подарок. Поскольку теперь это совсем нечасто, то за неполные два года вышло только 830 рублей на подарки, это всего 37 рублей в месяц. На платные развлечения вышло всего 42 рубля ежемесячно, из них около 20 рублей — на алкоголь. Пропил меньше 1% всего дохода и за свои.

Сбережения

Это трудная для меня тема. Выпав из бизнеса, ничего не копил, но даже влезал в кредиты. Года три назад дочке подарили книжку Бодо Шефера, где пес учил девочку основам личной экономики. Она прочла и принесла мне: «Чтобы ты снова разбогател». Хотелось плакать.

Правда, сберегать получилось не сразу. Но как только появилась свободная сумма — сразу купил доллары, потом еще понемногу. Я, как и все, делал так всегда в прошлые годы, а в 2025-м, как и все, потерял на этом относительно рубля. Но продавать теперь, на дне курса — тем более глупость, мне кажется. Если пересчитать в рубли по текущему курсу и добавить остаток на рублевых карточках, то выйдет 5207,55 рубля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com