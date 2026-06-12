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Минчанин с ножом пошел вызволять кота матери

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  • 12.06.2026, 11:00
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Минчанин с ножом пошел вызволять кота матери

Животное удалось вернуть, но с последствиями.

В Минске будут судить 27-летнего мужчину, который пошел с ножом вызволять кота своей матери. Его обвиняют в угрозе убийством, сообщила прокуратура Партизанского района столицы госагентству «Минск-Новости».

Однажды минчанин выпивал дома с матерью и другом. Вдруг женщина пожаловалась, что знакомый дворник, у которого она некоторое время проживала со своим котом, не отдает ей питомца. Попросила сына помочь его вернуть. Разгоряченная алкоголем компания отправилась к жителю одного из домов на ул. Руссиянова вызволять кота.

Дворник открыл дверь и сказал, что отдаст животное, когда минчанка вернет его мобильный телефон. По его словам, она якобы похитила гаджет и обменяла на две бутылки водки (за мелкое хищение женщину тогда привлекали к административной ответственности).

В этот момент из комнаты вышел кот. Хозяйка схватила питомца и поспешила уйти. Знакомый отпустил несколько нелестных выражений женщине вслед, что очень разозлило ее сына.

Он схватил мужчину за горло и несколько раз ударил по голове. Высказывал угрозы убийством и причинением травм, размахивал ножом перед ним, поднял майку мужчины и водил лезвием по туловищу. Затем нанес не менее четырех ударов ножом в бедра хозяина квартиры и один в область груди. Уходя, припугнул, чтобы тот не обращался в милицию.

«Обвиняемый нигде официально не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 186 УК (Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества), санкция которой — вплоть до трех лет лишения свободы. Вину гражданин полностью признал, в содеянном раскаялся», — рассказала заместитель прокурора Партизанского района Инна Рудишкина.

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