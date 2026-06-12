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В Беларуси банкротится известный автодилер

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  • 12.06.2026, 11:14
  • 1,792
В Беларуси банкротится известный автодилер

Проблемы у этой компании начались не вчера, но только сейчас ее история подошла к развязке.

История одного из самых заметных продавцов российских автомобилей LADA в Беларуси близится к финалу.

Экономический суд Могилевской области рассматривает дело о банкротстве компании «Березина-Лада».

В 1990-х и начале 2000-х этот дилер был хорошо известен жителям восточной части страны. Так, только в Бобруйске у него работали крупный шоурум на 400 м2, магазин запчастей и большая СТО.

Что с ним случилось

Поворотным моментом стало падение продаж российских автомобилей. Компания начала накапливать долги, а ее финансовое положение постепенно ухудшалось.

К 2017 году проблемы уже было сложно скрывать. СМИ сообщали о задержках зарплаты сотрудникам и даже об отключении электроэнергии за неуплату.

В августе 2018-го собственник решил ликвидировать компанию. Но процесс неожиданно затянулся почти на восемь лет.

Что теперь будет

Заявление в суд о банкротстве компании подала налоговая инспекция. «Березина-Лада» задолжала бюджету около 37,6 тыс. белорусских рублей.

Сумма не такая уж большая, однако найти средства для ее погашения предприятие не смогло.

Из имущества у дилера остались лишь несколько устаревших строений. Ликвидатор оценил их примерно в 31 тыс., но покупателя на эти объекты до сих пор не нашли.

Следующее заседание суда пройдет 23 сентября. Не исключено, что именно тогда компанию официально признают банкротом и завершат процедуру ее ликвидации.

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