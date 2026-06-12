Мозг отцов серьезно меняется в первые недели после рождения ребенка 1 12.06.2026, 11:32

Фото: hli.org.pl

Об этом сообщили немецкие ученые.

Материнство глубоко перестраивает мозг — оно усиливают эмпатию, способность выполнять несколько задач одновременно и готовность адаптироваться к любой ситуации. Эти изменения, которые помогают матерям устанавливать связь с ребенком и защищать его, являются частью естественных процессов и давно известны ученым, пишет «Европульс».

Но оказалось, что эти перемены касаются и отцов. Первые месяцы после рождения ребенка могут стать для них периодом не только эмоциональных потрясений, но и биологической адаптации.

Новое исследование ученых из Рейнско-Вестфальского технического университета Аахена (Германия) показало, что больше всего мозг молодых отцов меняется в первые недели после рождения ребенка. В это время перестраиваются нейронные сети — связи с областями, ответственными за эмоции и внимание, усиливаются.

Больше всего изменений претерпевает участок мозга, связанный с так называемым «выявлением значимости» — он помогает мозгу выделить самую важную информацию и понять, как правильно отреагировать на нее.

Дело в том, что новым родителям ежедневно приходится сталкиваться с целым потоком когнитивных задач — плач младенца и выражение его лица требуют быстрой интерпретации. Результаты исследования говорят о том, что мозг отцов может подстраиваться именно под этот поток сигналов. Меняется и миндалевидное тело — небольшая область мозга, которая обрабатывает эмоции и усиливает запоминание эмоционально значимых событий.

Как отмечают ученые, полученные ими данные вписываются в представление о так называемой «родительской системе ухода» — наборе нейронных цепей человека, которые отвечают за заботу о ребенке, эмпатию, внимание и способность справиться с эмоциями.

Матери и отцы, говорится в исследовании, приходят к похожим изменениям в мозге разными биологическими путями. Если беременность меняет материнский мозг с помощью гормональных процессов, то мозг отцов начинает претерпевать изменения после того, как у него появляется чувство ответственности за ребенка и необходимость ежедневно заботиться о нем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com