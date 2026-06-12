Мозг отцов серьезно меняется в первые недели после рождения ребенка

Мозг отцов серьезно меняется в первые недели после рождения ребенка1
- 12.06.2026, 11:32
Об этом сообщили немецкие ученые.
Материнство глубоко перестраивает мозг — оно усиливают эмпатию, способность выполнять несколько задач одновременно и готовность адаптироваться к любой ситуации. Эти изменения, которые помогают матерям устанавливать связь с ребенком и защищать его, являются частью естественных процессов и давно известны ученым, пишет «Европульс».
Но оказалось, что эти перемены касаются и отцов. Первые месяцы после рождения ребенка могут стать для них периодом не только эмоциональных потрясений, но и биологической адаптации.
Новое исследование ученых из Рейнско-Вестфальского технического университета Аахена (Германия) показало, что больше всего мозг молодых отцов меняется в первые недели после рождения ребенка. В это время перестраиваются нейронные сети — связи с областями, ответственными за эмоции и внимание, усиливаются.
Больше всего изменений претерпевает участок мозга, связанный с так называемым «выявлением значимости» — он помогает мозгу выделить самую важную информацию и понять, как правильно отреагировать на нее.
Дело в том, что новым родителям ежедневно приходится сталкиваться с целым потоком когнитивных задач — плач младенца и выражение его лица требуют быстрой интерпретации. Результаты исследования говорят о том, что мозг отцов может подстраиваться именно под этот поток сигналов. Меняется и миндалевидное тело — небольшая область мозга, которая обрабатывает эмоции и усиливает запоминание эмоционально значимых событий.
Как отмечают ученые, полученные ими данные вписываются в представление о так называемой «родительской системе ухода» — наборе нейронных цепей человека, которые отвечают за заботу о ребенке, эмпатию, внимание и способность справиться с эмоциями.
Матери и отцы, говорится в исследовании, приходят к похожим изменениям в мозге разными биологическими путями. Если беременность меняет материнский мозг с помощью гормональных процессов, то мозг отцов начинает претерпевать изменения после того, как у него появляется чувство ответственности за ребенка и необходимость ежедневно заботиться о нем.