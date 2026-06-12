Европейские акции резко пошли вверх
- 12.06.2026, 11:48
На фоне просадки нефти и надежд на мир на Ближнем Востоке.
Европейские акции подскочили на старте сессии в пятницу на фоне снижения цен на нефть, вызванного надеждами на дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.
Панъевропейский индекс STOXX 600 к 10:50 МСК вырос на 1,4%.
Подъем возглавили акции Tui AG, Acciona SA и KGHM Polska Miedz SA, подорожавшие на 6,69%, 6,29% и 6,25% соответственно.
Немецкий индекс DAX вырос на 1,5%, британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,0%, а французский CAC 40 - на 1,6%.