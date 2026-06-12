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Европейские акции резко пошли вверх

  • 12.06.2026, 11:48
Европейские акции резко пошли вверх

На фоне просадки нефти и надежд на мир на Ближнем Востоке.

Европейские акции подскочили на старте сессии ‌в пятницу на фоне снижения цен на нефть, вызванного надеждами на дипломатическое ‌урегулирование конфликта на ‌Ближнем Востоке.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 10:50 ‌МСК вырос на 1,4%.

Подъем возглавили акции ‌Tui AG, Acciona SA и KGHM Polska Miedz SA, подорожавшие ‌на 6,69%, 6,29% и 6,25% соответственно.

Немецкий индекс DAX вырос на 1,5%, британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,0%, а французский CAC 40 - ‌на 1,6%.

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