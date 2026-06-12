Влюбленные в Швеции смогут заключить брак прямо в магазине IKEA 1 12.06.2026, 12:21

Заключенный в шоуруме брак будет иметь официальную силу.

В магазинах IKEA в Швеции теперь можно будет не только выбрать мебель, но и заключить официальный брак. Правда, пока такая возможность появится только 27 июня, когда пять магазинов сети откроются для бракосочетания 15 пар, отмечает «Европульс».

Свадебные площадки обустроят в шоурумах, а обстановку для церемонии смогут выбрать сами жених и невеста. Это может быть уютная комната в деревенском стиле, оформленное в современном ключе пространство или даже балкон с креслом-качалкой и растениями.

Заключенный в шоуруме брак будет иметь официальную силу — церемонию проведет уполномоченный представитель. Перед этим, как и перед любой другой свадьбой в Швеции, будущие супруги должны заранее пройти hindersprövning, проверку препятствий к браку, в Шведском налоговом агентстве. Там подтверждают, что оба партнера имеют право вступить в брак, то есть достигли совершеннолетия, не состоят в другом браке и не являются близкими родственниками. В день церемонии паре нужно будет принести действительные удостоверения личности, а рядом с женихом и невестой должны находиться два совершеннолетних свидетеля.

Акция пройдет только в пяти шведских городах — Мальмё, Линчёпинге, Йёнчёпинге, Уддевалле и Карлстаде. После того, как была открыта запись на церемонии, начался такой ажиотаж, что места пришлось распределить по принципу «кто успел первым».

Праздник не ограничится самой регистрацией — на церемонию можно будет пригласить до 10 гостей. После официальной части IKEA устроит для молодоженов фуршет с летним меню и подарит парам свадебный подарок.

В соцсетях шутят, что развод можно ускорить, если попытаться собрать этот свадебный подарок дома.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com