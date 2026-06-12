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Что с очередями на границе с ЕС перед выходными?

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  • 12.06.2026, 13:10
Что с очередями на границе с ЕС перед выходными?
иллюстративное фото

Очереди растут.

Накануне выходных на выезд в ЕС очереди ожидают около 500 легковых и грузовых автомобилей, сообщает Государственный таможенный комитет.

Что касается грузовиков, то самая большая очередь зафиксирована перед польским пунктом пропуска «Кукурыки» (с белорусской стороны — «Козловичи») — 110 автомобилей. «За 24 часа сопредельные контролирующие службы приняли на свою территорию 36% фур от нормы», — сообщили в пограничном ведомстве.

Перед литовскими пунктами пропуска скопилось около 60 грузовиков. В ГПК утоняют, что сотрудники «Мядининкая» («Каменный Лог») и «Шальчининкая» («Бенякони») оформили 17% и 33% грузового транспорта соответственно.

Теперь про легковой транспорт. По состоянию на 10:00 утра 12 июня на въезд в Польшу перед пунктом пропуска «Тересполь» («Брест») скопилось 220 машин, перед пунктом пропуска «Кузница Белостоцкая» («Брузги») — 76 легковушек. Сотрудники сопредельных пунктов пропуска за сутки оформили 28% транспорта.

«Очередь на въезд в Литву фиксируется только перед погранпереходом «Мядининкай» («Каменный Лог»). Его контролирующие службы приняли 48% авто на выезд из Беларуси», — уточнили в ГПК.

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