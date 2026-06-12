Возле Дроздов в Минске есть секретная многоэтажка: информации о ней минимум 2 12.06.2026, 14:00

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Но всплыли данные об одной из квартир.

В Минске возле микрорайона Дрозды больше года назад достроили жилую многоэтажку, которую называли «секретной». Но квартиры в продажу так и не поступили. Теперь в Instagram обнаружился проект перепланировки одной из квартир по этому адресу. Из этого можно предположить, что дом уже заселяют, пишет «Зеркало».

Жилую многоэтажку на улице Тихая, 54, возле парка Дрозды и водохранилища завершили больше года назад. Но с тех пор квартиры в десятиэтажном доме в публичную продажу не поступали. Летом прошлого года на аукцион выставили только торговые помещения и всего одну квартиру. Сейчас поиск среди объявлений о продаже жилья также не выдает этого адреса.

Тем не менее в остальные квартиры, вероятно, уже заселяются новые жильцы. Об этом можно судить по проекту одной из них. В Instagram на странице компании «А4-Проект», которая занимается проектированием зданий и сооружений, опубликован план перепланировки трехкомнатной квартиры площадью 62 м² по этому адресу. Из поста также следует, что с проектом поработал дизайнер.

По схеме видно, что это обычная современная трешка, где кухня совмещена с гостиной, за счет чего в ней разметили еще две спальни. В квартире два санузла, гардеробная и небольшой балкон.

Напомним, застройщик ранее заявлял, что квартиры в этом доме в продажу не поступают. Так как о проекте не сообщалось никаких деталей, а жилье в доме не поступало на рынок, появились предположения, что квартиры в десятиэтажке предназначены для чиновников и функционеров.

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