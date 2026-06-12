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ВСУ сорвали новые наступления России

  • 12.06.2026, 13:55
ВСУ сорвали новые наступления России

Аналитики ISW раскрыли способ, как это было сделано.

Дальнейшие удары Украины по российской логистике, вероятно, могут вызвать эффект цепной реакции на фронте и усложнить для ВС РФ проведение новых наступательных операций.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики, проанализировавшие серию атак ВСУ в ночь на 11 июня, определили шесть ключевых мостов между временно оккупированной Херсонской областью и Крымом, которые были повреждены в течение последней недели, среди них: Чонгарский мост, переправа между Геническом и Арабатской стрелкой, мост через Северо-Крымский канал в районе Преображенки, мост в районе Мирного через Северо-Крымский канал, мост в направлении Перекоп – Армянск, мост в районе населенного пункта Ставки.

По оценке ISW, украинская армия проводит кампанию, которая постепенно снижает устойчивость логистики врага между Югом России и оккупированным Крымом. А продолжение таких атак может привести к накопительному эффекту и еще более глубоким проблемам ВС РФ.

Отдельно в Институте отмечают, что в оккупированном Крыму продолжаются перебои поставок топлива. Это подтверждает эффективность украинских ударов. Также подчеркивается, что СОУ достигли тактического преимущества в применении беспилотников. Это работает не только на выбивание логистики, но и увеличивает потери личного состава оккупантов.

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