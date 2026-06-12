Выпускница из Могилева получила 100 баллов на ЦЭ по китайскому языку 2 12.06.2026, 15:22

Единственная в стране.

На прошлой неделе в Министерстве образования поделились результатами ЦЭ по профильным предметам. И если максимальным результатом по математике смогли похвастаться сразу 190 выпускников, то по китайскому высшую оценку получил только один человек, пишет «Онлайнер».

Оказалось, что уникального результата добилась могилевчанка Дарья Малахова. «Это невероятный результат, свидетельствующий о глубоком погружении в сложный язык, упорном труде и искренней любви к восточной культуре. Даша, твоя целеустремленность и академические успехи в изучении китайского языка — это лучший пример для всех!» — так поздравили выпускницу 11 «Б» в аккаунте гимназии.

— Все началось с того, что у нас в гимназии ввели новый язык, т. е. с третьего класса можно было выбрать: английский или китайский. На тот момент английский я уже учила, поэтому выбрала китайский. С этого момента началось обучение, плюс я продолжила изучать язык в «Школе Вэй», — рассказала выпускница.

В младших классах, вспоминает Даша, уроков китайского у нее было 5 в неделю, в старшей — уже 4 плюс факультативы. Параллельно — еще один-два раза уроки в языковой школе. Свободное время, честно говорит выпускница, тоже уходило на изучение китайского языка. Как оказалось, упорство быстро начало приносить результаты.

— В 8-м классе я попала на заключительный этап олимпиады, три года подряд получала премию посла, а в 10-м классе выиграла олимпиаду на республике, по области получила специальный диплом.

Учитывая впечатляющий бэкграунд, к ЦЭ в этом году Даша чувствовала себя хорошо подготовленной. При этом в гимназии организовали еще и дополнительные факультативы.

— Я была уверена, что на экзамене совершила одну ошибку. Поэтому, когда пришли результаты 6 июня, была приятно удивлена. Конечно, сразу же побежала рассказать родителям. Думаю, они были во мне уверены и обрадовались бы любому результату, но максимальному — особенно.

Позже в телеграм-канале Министерства образования я увидела пост, что я — единственная. Очень удивилась! Уже знают родители, друзья, учителя, а сейчас мне присылают и новости, — улыбается девушка.

Что касается поступления, то пока Даша еще не приняла окончательное решение, но однозначно планирует связать профессию с китайским языком. А еще будет рада возможности поделиться своими знаниями.

К слову, по данным Минобразования, на ЦЭ по иностранным языкам больше всего стобалльников по английскому — 125 человек. По немецкому максимальный результат показали 9 школьников, а по французскому — 15.

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