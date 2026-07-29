Двойной месседж Путина Юрий Федоренко

29.07.2026, 14:32

Фото: Getty Images

Ситуация как в анекдоте.

Болотный царь направил подданным двойной месседж.

Первая его часть прозвучала из уст представителя Кремля Дмитрия Пескова, заявившего, что в России происходит «идеальный кризис, наполнивший жизнь россиян единством». О путях выхода из этого кризиса Песков, правда, ничего не сказал. Да и зачем их искать, когда вокруг такая «благодать».

Вторая часть послания касается будущего. Ее озвучил сам хозяин Кремля: военные расходы останутся приоритетом при формировании бюджета на ближайшие три года. Это означает, что политическое руководство России пытается продемонстрировать готовность воевать еще как минимум три года. По крайней мере, именно к такой перспективе оно пытается подготовить «рядовых россиян».

Ситуация как в анекдоте. Мол, у нас для вас две новости: одна плохая, вторая хорошая. Плохая — жить вам предстоит в условиях «идеального кризиса», из которого нет выхода. Хорошая — продлится это не так уж долго: примерно три года. Откуда именно взялся этот срок — загадка. Но нетрудно предсказать, что за три года от недоимперии мало что останется. Да и выживут не все.

Представитель Путина несколько слукавил, заявив, что Россия переживает «идеальный кризис». Ведь идеальный кризис — это когда хуже уже быть не может. Однако Силы обороны Украины практически ежедневно доказывают россиянам: еще как может. Следовательно, их «идеальный кризис» будет становиться лишь еще «идеальнее», а тотальный дефицит топлива — еще тотальнее.

Так, например, сегодня украинские беспилотники нанесли удар по одной из крупнейших российских резервных баз горючего — государственному комбинату «Приоритет» в Удмуртии. Каждый наш удар по таким объектам создает своего рода круги на воде — запускает цепную реакцию кризисных явлений в других секторах экономики.

Новая тенденция это подтверждает: топливный кризис уже ударил по промышленному железнодорожному транспорту РФ. Именно он обеспечивает вывоз грузов с заводов, шахт и карьеров на сеть магистральных железных дорог. Если магистрали могут работать на электротяге, то на подъездных путях необходимо дизельное топливо. А его либо нет, либо оно стоит слишком дорого. В условиях дефицита цены на дизтопливо за год выросли более чем вдвое.

Впрочем, проблемы российских железнодорожников — лишь небольшая иллюстрация общей картины. Огромные трудности уже испытывают металлургия, сельское хозяйство, строительство и даже банковская сфера. Вскоре на болотах начнут останавливаться сотни промышленных предприятий. Малый и средний бизнес постепенно исчезнут как явление. Произойдет это вовсе не через три года, а значительно раньше.

Где в таких условиях Путин собирается брать деньги на войну? Похоже, это загадка для всех. Тем более что военные расходы Кремля неуклонно растут. По подсчетам немецкого Института проблем международной безопасности, фактические расходы российского бюджета на войну по итогам первого квартала достигли 5,9 триллиона рублей (около 76 млрд долларов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на армию и производство оружия увеличились на 29,9%, по сравнению с январем–мартом 2024 года — на 68,7%, по сравнению с 2023 годом — на 129%, а если сравнивать с первым кварталом 2022-го — в 4,6 раза.

В этой ситуации можно запустить печатный станок, провести национализацию, сократить социальные выплаты, урезать зарплаты бюджетникам и осуществить очередной секвестр федерального бюджета. Но ни одна из этих мер не увеличит валовой продукт и не создаст новых ресурсов для экономики. Напротив — лишь ускорит ее деградацию и превратит жизнь «рядового россиянина» в ад.

Силы обороны Украины уже превратили агрессора в экономического карлика, у которого нет ресурсов для ведения многолетней войны на истощение. С каждым днем мы совершенствуем и усиливаем наши «дальнобойные санкции». С большой долей вероятности коллапс системы под названием «Российская Федерация» наступит гораздо раньше, чем через три года. Мы методично приближаем этот момент. Снаряжаем дроны. Работаем. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук» /]

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