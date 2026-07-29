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«Лукашенко никогда этого не признает»

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  • 29.07.2026, 14:50
  • 1,958
«Лукашенко никогда этого не признает»
Александр Коваленко

Диктатору нечем ответить Украине.

На днях появилась новая информация о том, что ВСУ уничтожили ретранслятор в Беларуси, направлявший российские дроны. Так МТС объявил закупку на восстановление инфраструктуры на Полесье.

Почему молчит Лукашенко? Сайт Charter97.org решил спросить украинского военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко:

— Лукашенко никогда этого не признает, поскольку, таким образом, он распишется в своей абсолютной беспомощности и беспомощности так называемого «союзного государства" с Россией.

Ведь получается, что на территории Беларуси были уничтожены объекты, находящиеся в собственности Беларуси, причем которыми еще и пользовалось «союзное государство», частично обеспечивая себе соответствующие потребности. Эти объекты не удалось защитить, каким-либо образом прикрыть. И какой будет на это ответ? Вот что самое главное.

Лукашенко против Украины введет санкции? Закроет границу или объявит войну? Что он сделает? В его положении самый лучший вариант —это, конечно же, молчание.

Новые ретрансляторы сейчас, судя по всему, пытаются купить, но Украина, если это действительно соответствует правде, показала, что слов на ветер не бросаем. Поэтому Лукашенко связь может восстановить, но если они будут работать на пользу установления каналов связи и ее поддержки для нанесения ударов по территории Украины «шахедами», история повторится. Вот такая игра в молчанку.

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