В НАН хвастаются белорусским виноградом 2 29.07.2026, 15:10

иллюстративное фото

Появились «мускат минский» и «лорет».

Ассортимент плодовых культур, разрешённых к выращиванию в Беларуси, за последние годы пополнился сортами десяти новых видов растений. Об этом рассказал директор Института плодоводства НАН Беларуси Александр Таранов.

Среди новинок — актинидия аргута, актинидия коломикта, шиповник и арония черноплодная. Государственный реестр также пополнился сортами жимолости синей и облепихи. Что касается винограда, то в 2025 году в систему государственного сортоиспытания передали отечественный сорт «мускат минский», а годом позже в госреестр включили ещё один местный сорт — «лорет».

По словам Таранова, некоторые из этих культур совсем недавно считались малораспространёнными, но постепенно набирают популярность. Например, насаждения голубики уже занимают около 2 тысяч гектаров, и культура фактически переходит в разряд традиционных для страны. Облепиха пока скромнее — порядка 100 гектаров, жимолость синяя занимает около 50 гектаров.

Малораспространёнными в институте называют культуры, которые пока не получили массового распространения в стране, — нетрадиционные, малоизвестные, редкие плодовые растения, которых либо ещё нет в госреестре, либо они включены в него совсем недавно. Ценность таких культур — в богатом химическом составе и высоком содержании биологически активных веществ.

В коллекции института сегодня представлены, помимо уже названных, барбарис, боярышник, бузина чёрная, ежевика, ирга, калина, кизил, лимонник китайский, смородина золотистая, рябина садовая, хеномелес, черёмуха и шелковица.

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