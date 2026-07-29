Стали известны результаты удара по одному из крупнейших НПЗ России

Стали известны результаты удара по одному из крупнейших НПЗ России1
- 29.07.2026, 14:53
- 1,756
СБУ раскрыла детали атаки на «Лукойл-Пермнафтооргсинтез».
Служба безопасности Украины успешно нанесла удар по инфраструктуре НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», расположенного на расстоянии более 1500 км от Украины.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Атака на «Лукойл-Пермнафтооргсинтез»
Спецоперация была проведена во исполнение поставленных президентом Украины Владимиром Зеленским задач по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора.
«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ мощностью почти 13 млн тонн в год. Он обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и потребности российской армии.
Пожар на НПЗ в Перми возник после «прилета» беспилотников. По предварительным данным, горит установка первичной переработки нефти — один из ключевых технологических объектов предприятия.
Снижение военно-экономического потенциала РФ
«Поражение таких НПЗ имеет стратегическое значение, ведь именно они производят топливо для военной техники, авиации и логистики оккупационной армии. Кроме того, нефтеперерабатывающая отрасль остается одним из главных источников поступлений в бюджет РФ, из которого финансируется война против Украины», — отмечают в СБУ.