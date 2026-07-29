Стали известны результаты удара по одному из крупнейших НПЗ России 1 29.07.2026, 14:53

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Фото: Fire-Point

СБУ раскрыла детали атаки на «Лукойл-Пермнафтооргсинтез».

Служба безопасности Украины успешно нанесла удар по инфраструктуре НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», расположенного на расстоянии более 1500 км от Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Атака на «Лукойл-Пермнафтооргсинтез»

Спецоперация была проведена во исполнение поставленных президентом Украины Владимиром Зеленским задач по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора.

«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ мощностью почти 13 млн тонн в год. Он обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и потребности российской армии.

Пожар на НПЗ в Перми возник после «прилета» беспилотников. По предварительным данным, горит установка первичной переработки нефти — один из ключевых технологических объектов предприятия.

Снижение военно-экономического потенциала РФ

«Поражение таких НПЗ имеет стратегическое значение, ведь именно они производят топливо для военной техники, авиации и логистики оккупационной армии. Кроме того, нефтеперерабатывающая отрасль остается одним из главных источников поступлений в бюджет РФ, из которого финансируется война против Украины», — отмечают в СБУ.

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