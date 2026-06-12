Путин нервничает Сергей Шелин, The Moscow Times

12.06.2026, 15:14

4,318

Сюрприз заставил метаться.

В окружении правителя России растет напряжение – признаков этого много. Придворные пытаются упросить его как-нибудь окончить зашедшую в тупик «СВО». Он вынужден оправдываться и обещать скорые боевые триумфы, в которые правящий круг РФ уже не верит.

На первый взгляд, российская «элита» так же бездумна и покорна вождю, как и всегда. Видимая часть проведенного на прошлой неделе ежегодного ее съезда («XIX Петербургского международного экономического форума») никаких перемен в ее повадках не выявила.

Лакомки и комики

Все говорили то же, что и всегда. Жанр мероприятия и распределение ролей устоялись давным-давно и были полностью соблюдены.

Все тот же Сечин со всегдашним своим докладом о «рисках в мировой энергетике» и с жалобами на нелегкую судьбу «Роснефти». Неизменный Греф со своим «деловым завтраком Сбера». Они ведь все лакомки. Хлебом не корми, наложи побольше «студня из томленой говядины с хреном» пополам с «черной треской на гриле под икорным соусом», а на закуску побольше «миланского шоколадного торта». Неизбежный Андрей Макаров в качестве коверного-морализатора. Манерой держаться и интонациями этот неутомимый исполнитель похож на Евгения Петросяна лучших его лет, но имеет недостаток: еще более одинаков.

Казалось бы, в мае–июне 2026 года атмосфера вокруг Путина так же стерильна, как и в предыдущие годы войны. Но это обман зрения.

Начнем с пустяка. Уже два месяца, как ВЦИОМ не публикует расклады народных ответов на так называемый открытый вопрос с просьбой назвать политиков, которые вызывают доверие. Если Путина не подсказывать, бóльшая часть публики его просто не вспоминает.

Год назад доля спонтанно вспомнивших вождя и сообщивших о своем к нему доверии составляла 38,1%. К 5 апреля 2026-го она снизилась до 29,5%. А что дальше, от нас скрывают.

Это, повторю, пустяк, но не будем его преуменьшать. Чтобы опросная служба засекретила индикатор, который бесперебойно публиковала много лет подряд, нужен, по меньшей мере, приказ Кириенко.

Или самого Путина, которого новейшие цифры вывели из равновесия.

Повышенная тревожность

Снижение популярности в народе начало нервировать правителя — об этом говорит изложенный на бесподобном путинском языке приказ «правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи и платежных систем, и доступ граждан к таким сервисам в период ограничения функционирования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В ту же точку бьет и совсем свежее повеление амнистировать онлайновую детскую игру Roblox и снять с нее блокировку. А ведь нацлидер крайне редко берет назад свои запреты. Можно сказать, никогда. И тут такой разворот.

Разумеется, «информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» и вообще все онлайновое по-прежнему стопроцентно чужды Путину. Он простодушно проговорился об этом на том же ПМЭФе, повествуя, как Песков дважды «подсунул ему бумажку» с открытым письмом Зеленского. По путинским понятиям, раз нет бумажки, то нет и письма.

Очень вряд ли эти онлайновые послабления надолго. Они даруются до сентябрьских «выборов». Но сама готовность заключить с народом сделку, временный компромисс, вождю совсем не свойственная, говорит о серьезной его тревоге.

Для этой тревоги хватает и других причин.

Российские хозяйственные дела сейчас нехороши. Их состояние явно напрягает правителя. Поэтому на ПМЭФе он не раз и не два начинал оправдываться.

Объяснял, что

мы сознательно пошли на охлаждение экономики» и что «можно говорить, что переохладили, можно говорить, что ещё не всё сделано в этом направлении, но это сознательные шаги…

Сообщал, что

мы, конечно, слышим критику со всех сторон в наш адрес» и что »мы наблюдаем снижение роста валового внутреннего продукта и некоторые другие вещи, но все это мы делаем сознательно.

И еще раз:

Мы сознательно идем на охлаждение экономики, и ни сегодня, хочу вас заверить в этом, ни в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим.

Сюрприз заставил метаться

Путин не такой уж профан в экономике и понимает, что ее «охлаждение», осуществленное Эльвирой Набиуллиной с его согласия, а скорее всего и по его предписанию, технически обосновано и ничего фатального в себе не несет. Навязчивые повторы одного и того же выдают отсутствие уверенности, что одного этого хватит для сведения концов с концами.

И в самом деле. Бюджетный дефицит за пять месяцев 2026-го был вдвое больше, чем за тот же отрезок прошлого года (соответственно 6 трлн и 3 трлн рублей). Это объясняется тем, что расходы (год к году) выросли на 17%, а доходы остались на уровне 2025-го.

Разбухание расходной части вызвано тем, что годовые военные траты уже сейчас складываются на 2-4 трлн рублей выше сметы, а отставание доходной — тем, что нефтегазовые поступления сильно не доходят до плана, а ненефтегазовые растут почти только за счет увеличения в этом году НДС.

Блокада Ормузского пролива не сотворила бюджетного чуда: в мае нефтегаз принес российской казне меньше 0,8 трлн рублей. За 5 месяцев собрана только треть запланированных на этот год нефтегазовых доходов (меньше 3 трлн рублей). Неочевидно даже и выполнение годового плана по нефтегазу (8,9 трлн рублей).

Госфинансисты сочинили бюджет нынешнего года в предположении, что военные действия в ближайшие месяцы прекратятся. Видимо, Путин дал им такую надежду. Последующее его намерение продолжать войну и, соответственно, тратить на нее все новые и новые деньги, стало для них сюрпризом и заставило метаться из стороны в сторону.

В какой-то момент министр финансов Силуанов обратился и к нацлидеру, и к премьеру Мишустину с просьбой одобрить крупную урезку гражданских трат.

Но Путин как раз и не может на это пойти. По крайней мере, до «выборов». Секвестр бюджета если и состоится, то небольшой и не решающий проблему.

Не может он и смягчить налоговые новации, сколько бы его об этом ни молили со всех сторон. На них держатся госдоходы, которых и так не хватает. Поэтому в качестве «популярной меры» он лишь объявил, что в следующем году отложит ужесточение НДС-обложения малого и среднего бизнеса.

Но этого слишком мало.

Дискомфорт автократа

При тех раскладах, которые уже сложились, дефицит бюджета в 2026-м составит рекордные 8-10 трлн рублей при плане 3,8 трлн и предыдущем рекорде 5,6 трлн рублей (в 2025-м).

Чтобы заткнуть дыру, путинским финансистам придется разместить на внутреннем рынке добавочные займы (т. е. осуществить эмиссию) и, возможно, провести еще и другие проинфляционные меры.

А вот и одна из таких мер

Госдума в экстренном порядке приняла поправки в Бюджетный кодекс, разрешающие неограниченно наращивать расходы бюджета. Поправки инициировал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ был внесен в понедельник, а в среду уже принят полностью и отправлен в Совет федерации.

Документ разрешает правительству увеличить расходы бюджета сверх запланированных 44 трлн рублей без внесения формальных изменений в закон о бюджете. Дозволяется не раскрывать, куда пойдут дополнительные траты.

Делать это можно за счет роста внутреннего госдолга, ограничения на него приостановлены.

Региональным бюджетам позволено брать кредит у правительства до следующего месяца — под 0,1%. Кроме того регионам разрешили до 2030 года не возвращать треть задолженности по бюджетным кредитам, которые они набрали ранее.

И та «победа над инфляцией», ради которой «мы сознательно пошли на охлаждение экономики», лишится смысла.

Отсутствие на ПМЭФе (и затем на следующих мероприятиях) Эльвиры Набиуллиной, которое объясняли то ли потерей одного из коллег, то ли болезнью, могло просто отображать ее растерянность от открывшейся перспективы. Финансовое напряжение способно еще и усугубиться, поскольку продолжение боевых действий потребует добавочных трат, а удары украинских дронов могут еще заметнее сократить переработку и экспорт нефти.

Несомненно, гражданское чиновничество и бизнес-магнаты осаждают Путина мольбами остановить войну, и он испытывает от этого дискомфорт. Тем более, что хозяйственную логику в их просьбах он, конечно, видит. Добавим к этому и нарастание в нем ощущения, что ему лично угрожает опасность. После ликвидации Али Хаменеи пришлось на всякий случай переналадить собственную путинскую систему безопасности. Да и от поездок по России пришлось почти отказаться.

У гражданских вельмож и бизнес-магнатов нет властных рычагов, чтобы заставить Путина притормозить с войной. Да они и слишком трусливы, чтобы пытаться его к чему-то принудить.

Но все же неочевидно, что даже и полный автократ может до бесконечности продолжать войну просто по личному своему хотению, вопреки тому, что его окружение считает эту войну зашедшей в тупик и потерявшей любой смысл, хотя бы и имперский.

Надоедливые мольбы

Путин потому и вынужден раз за разом уверять свою аудиторию, что война, мол, ведется успешно и приносит плоды:

Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск.

Это явная выдумка, верит он в нее или нет.

И по данным американского ISW, и по оценкам украинского DeepState, российская армия за май потеряла больше территории, чем захватила. Надежды российского командования на весенне-летний перелом в боях, если и были, то не оправдались.

Часть Z-пропагандистов стала призывать к перемирию, что объясняется пониманием положения на фронтах, а вовсе не отказом от державных воззрений. Но российский главнокомандующий решил в упор не видеть того, что происходит на его «специальной военной операции».

Действия украинских войск сейчас воспринимаются как успешные, об этом говорит и совместное заявление британского премьера Стармера, немецкого канцлера Мерца и французского президента Макрона. По согласованию с президентом Зеленским, они призвали Путина немедленно прекратить огонь и выставили пять условий украино-российского мира, которые явно не укладываются в путинские понятия, что для него хорошо, а что нет.

Не будем исключать, что внутреннее давление приносит Путину даже больше хлопот, чем международное. Возможно, он согласился на вояж в Киев Романа Абрамовича, чтобы отвязаться от собственных вельмож с их надоедливыми мольбами заключить перемирие. А после возвращения Абрамовича в Москву сразу нашел предлог и очередной раз отказался от переговоров.

***

Не надо искать в позиции Путина никакого, даже своеобразно понятого державного интереса. По всем приметам, Путин считает прекращение войны опасным для себя лично. И с растущей нервозностью настаивает на ее продолжении. Хотя и оно тоже может стать опасным для его власти.

В ближайшие месяцы надежд на перемирие очень мало.

Сергей Шелин, The Moscow Times

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com