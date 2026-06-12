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В Польше официально приняли на вооружение истребители F-35

  • 12.06.2026, 16:04
В Польше официально приняли на вооружение истребители F-35
Фото: @KosiniakKamysz / X

Видеофакт.

Вооруженные силы Польши официально приняли на вооружение истребители F-35, закупленные в Соединенных Штатах; церемония прошла на авиабазе в Ласке, сообщает Polsat News.

В пятницу пилоты польских F-35 совершили торжественные пролеты над Гданьском, Варшавой и Краковом в рамках акции «Приветствие с Польшей».

Истребители пролетели над полуостровом Вестерплатте, после чего самолеты появились над Варшавой, пролетев вдоль Вислы на высоте Варшавской цитадели.

Маршрут завершился пролетом над Краковом в районе Вавельского холма.

Полет является частью торжеств по случаю принятия польских самолетов F-35 в состав Вооруженных сил. В церемонии, состоявшейся на 32-й базе тактической авиации в Ласке, новой базе F-35, приняли участие президент Польши Кароль Навроцкий, маршал Сената Малгожата Кидава-Блонска и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. В Ласк также прибыл заместитель государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно.

В 2020 году Польша заказала для своих ВВС 32 многоцелевых самолета F-35, производимых американским концерном Lockheed Martin. Современные самолеты этого типа в настоящее время становятся одними из самых распространенных боевых самолетов в НАТО.

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