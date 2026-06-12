В Польше официально приняли на вооружение истребители F-35
- 12.06.2026, 16:04
Видеофакт.
Вооруженные силы Польши официально приняли на вооружение истребители F-35, закупленные в Соединенных Штатах; церемония прошла на авиабазе в Ласке, сообщает Polsat News.
В пятницу пилоты польских F-35 совершили торжественные пролеты над Гданьском, Варшавой и Краковом в рамках акции «Приветствие с Польшей».
Истребители пролетели над полуостровом Вестерплатте, после чего самолеты появились над Варшавой, пролетев вдоль Вислы на высоте Варшавской цитадели.
Маршрут завершился пролетом над Краковом в районе Вавельского холма.
To dzień, na który czekaliśmy od lat! Dziś Polska wita swoje F-35 #Husarz 🇵🇱— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 12, 2026
Wyruszyły właśnie na uroczyste przeloty nad Łodzią, Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.
O godz. 11:00 w Łasku odbędzie się oficjalne powitanie oraz uroczysty chrzest najnowocześniejszych myśliwców w… pic.twitter.com/90SUYzo6J1
Полет является частью торжеств по случаю принятия польских самолетов F-35 в состав Вооруженных сил. В церемонии, состоявшейся на 32-й базе тактической авиации в Ласке, новой базе F-35, приняли участие президент Польши Кароль Навроцкий, маршал Сената Малгожата Кидава-Блонска и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. В Ласк также прибыл заместитель государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно.
В 2020 году Польша заказала для своих ВВС 32 многоцелевых самолета F-35, производимых американским концерном Lockheed Martin. Современные самолеты этого типа в настоящее время становятся одними из самых распространенных боевых самолетов в НАТО.