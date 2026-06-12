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Четыре фильма со сказочной атмосферой, которые поднимут настроение

  • 12.06.2026, 16:09
Четыре фильма со сказочной атмосферой, которые поднимут настроение

Они отлично подойдут для семейного просмотра.

Приближаются выходные, когда наконец-то можно будет отдохнуть от работы. Чтобы не долго думать, чем заняться, можно включить интересный фильм, который поможет расслабиться.

«24 Канал» подготовил подборку фильмов со сказочной атмосферой, которые понравятся и взрослым, и детям. Выбирайте, что посмотреть на выходных всей семьей.

«Красавица и Чудовище» (2017)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

В роскошном и мрачном дворце живет принц, которого колдунья превратила в отвратительного Чудовища, а служат ему живые предметы интерьера. В деревне живет умная девушка по имени Белль. Однажды ее отец исчезает, поэтому девушка отправляется на его поиски и попадает в замок. Белль встречается с Чудовищем и впоследствии обнаруживает, что на самом деле он невероятно добр. Только благодаря настоящей любви принц может избавиться от проклятия.

«Малефисента» (2014)

Рейтинг IMDb: 6,9/10

Малефисента спокойно жила в заколдованном лесу вместе со сказочными существами, пока люди все не разрушили. Волшебнице пришлось обратиться за помощью к могущественным темным силам.

Так, Малефисента наложила заклятие на новорожденную дочь короля Аврору, однако впоследствии начала сомневаться в том, что поступила правильно.

«Алиса в Стране чудес» (2010)

Рейтинг IMDb: 6,4/10

19-летней Алисе Кингсли сделали предложение прямо во время светской вечеринки. Однако девушка не хочет выходить замуж и убегает. Она замечает Белого Кролика и решает проследить за ним.

Главная героиня попадает в нору, которая ведет в Страну чудес, где правит жестокая Красная Королева. Обитатели волшебного леса уверены, что именно Алиса может их спасти.

«Белоснежка: Месть гномов» (2012)

Рейтинг IMDb: 5.6/10

Когда король исчезает загадочным образом, власть оказывается в руках его жены, королевы Клементианны. Она живет в роскоши, а вот простой народ вынужден страдать от бедности.

Законной наследницей престола является Белоснежка, однако она находится в изоляции в собственном замке. Все меняет прибытие богатого принца Элкота, с которым планирует выйти замуж королева.

Клементианна изгоняет падчерицу в лес, ведь считает ее своей конкуренткой. Однако Белоснежка выживает и встречает семерых гномов-разбойников, которые помогают ей спасти королевство.

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