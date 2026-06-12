Могут ли белорусы требовать возврата денег от репетитора? 12.06.2026, 17:31

Объяснила адвокат.

«Можно ли требовать возврата денег от образовательных курсов или репетитора, если ребёнок не набрал нужное для поступления количество баллов?» - спросил у «АиФ» читатель из Могилева.

Всё зависит от условий договорённостей. «Если при заключении договора вы обозначили результат (например, балл на ЦТ не ниже определенного уровня) или иные условия, то при недостижении результата можно говорить о том, что услуги были оказаны некачественно, рассказала адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Ольга Маевская. – И если удастся доказать, что услуги оказывались некачественно, не в соответствии с условиями договора, то в рамках защиты прав потребителей можно будет в том числе потребовать расторжения договора об оказании услуг и возврата денег. К слову, договор с репетитором или курсами лучше заключать письменно - так не возникнет сложностей с доказыванием его условий.

При этом родителям важно помнить: результат зависит и от ученика. В споре придётся доказывать, что ребёнок добросовестно выполнял все задания, прилежно учился, а причина провала - именно в репетиторе или курсах».

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