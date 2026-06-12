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Китай тренировал российских оккупантов для войны против Украины

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  • 12.06.2026, 18:01
  • 2,572
Китай тренировал российских оккупантов для войны против Украины

ЕС получил неопровержимые доказательства участия Пекина в подготовке солдат РФ.

В ЕС нашли доказательства участия Китая в тренировке солдат РФ, воевавших против Украины

Китай тренировал на своей территории сотни российских солдат, которые затем принимали участие в войне России против Украины, причём указанная информация была подтверждена специальными службами Евросоюза.

Об этом корреспондентке «Европейской правды» в Брюсселе сообщил осведомлённый в этом вопросе высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

Найдены доказательства тренировки Китаем сотен военнослужащих вооружённых сил России для дальнейшего участия в агрессии против Украины.

«Информацию о тренировке Китаем российских солдат подтвердили наши службы. Тренировка проходила на нескольких тренировочных базах в Китае, её прошли сотни российских военных», – заявил собеседник «Европейской правды».

Он отметил, что Китай отрицает факт обучения солдат, которые после этого оказались на войне на территории Украины, но у ЕС есть неоспоримые доказательства.

Чиновник ЕС сообщил, что отношения ЕС и Китая, и в частности этот вопрос, будут обсуждаться министрами иностранных дел Евросоюза в понедельник, 15 июня.

Также будут обсуждены торговые отношения ЕС и Китая, и, в частности, зависимость оборонной промышленности ЕС от китайских поставщиков и возможность её прекращения.

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