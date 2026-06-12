Рабочие нашли старую капсулу времени 2 12.06.2026, 19:07

Фото: Википедия

Записка из нее предсказала их будущее.

В Лондоне во время масштабной реставрации знаменитого парка Кристал-Пэлас рабочие под бюстом известного архитектора сэра Джозефа Пакстона обнаружили капсулу времени, заложенную ещё в 1964 году.

Внутри металлической коробки находились несколько монет и рукописная записка. Об этом сообщает The Guardian.

Бюст известного архитектора сэра Джозефа Пакстона

Фото: The Guardian

Автор записки, подписавшийся как П. Райт Патерсон, рассказал о своей удачной ставке на скачках Эпсомского дерби. Выигрыш ему принес лошадь по кличке Санта-Клаус. Поэтому в своем послании он посоветовал — поставить на лошадь, имя которой будет связано с Рождеством.

Рабочие проверили послание из прошлого

Руководитель команды, проводившей реставрационные работы, Джош Смоллс рассказал, что сначала воспринял записку как шутку. Но идея проверить предсказание показалась ему необычной, и он вместе с коллегами решил сделать это во время очередного Эпсомского дерби.

Среди претендентов на победу оказалась лошадь по кличке «Рождество». Поэтому британец поставил на фаворита из записки 20 фунтов стерлингов.

Фото: The Guardian

Неожиданно для всех работников предсказание действительно сбылось. Лошадь «Рождество» первой пересекла финишную черту, а найденная записка в капсуле стала предметом обсуждений в социальных сетях.

После победы лошади история получила продолжение. Оказалось, что капсулу времени нашел рабочий по имени Крачун Мариус Дорин. После этого мужчина рассказал, что слово в этом имени «крачун» в румынском языке означает «Рождество».

Такое совпадение удивило его коллег не меньше, чем сама победа лошади. Ведь многие сочли это совпадение событий невероятным: записка с рождественским советом, лошадь по кличке «Рождество» и человек, чье имя связано с зимним праздником.

Пока неизвестно, удалось ли найти автора записки или его родственников. А сама история уже стала одной из самых обсуждаемых находок года в Великобритании.

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