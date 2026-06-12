Украинские дроны накрыли полигон РФ под Бердянском 1 12.06.2026, 19:44

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Под удар попали военная инфраструктура и скопление оккупантов.

Операторы полка в СБС «Рейд» во взаимодействии с другими подразделениями СБС нанесли удар по военной инфраструктуре и скоплению личного состава российских оккупационных войск на полигоне «Восточный» в зоне временного оккупации Запорожской области.

Об этом полк сообщил в социальной сети Facebook, опубликовав кадры боевых действий.

«На этот раз под удар операторов 413-го полка СБС «Рейд» попала военная инфраструктура и скопление личного состава на полигоне российских оккупационных войск «Восточный». Удар нанесен во взаимодействии с коллегами из других подразделений СБС», — говорится в сообщении.

Этот объект расположен на побережье Азовского моря возле села Новопетровка Бердянского района в оккупированной части Запорожской области. Он является одним из полигонов, на котором оккупанты ускоренно готовят «маршевое пополнение» для штурмов.

Отдельно пилоты обратили внимание на мастерское попадание по расчету ПЗРК, который безуспешно пытался отразить атаку украинских дронов.

«Это подчеркивает точность удара, которую обеспечивают мидлстрайк-средства от отечественного производителя Fire Point», — говорится в сообщении.

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