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Путинистка Долина потеряла все свои сбережения

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  • 12.06.2026, 20:25
  • 2,558
Путинистка Долина потеряла все свои сбережения
Лариса Долина

Российскую певицу, которая поддержала войну против Украины, догнала карма.

Российская певица Лариса Долина, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, вывалила правду о своей жизни, пишет «Главред».

Как пишут российские пропагандистские телеграмм-каналы, путинистка призналась в одном происшествии и рассказала, к чему это все привело.

Лариса Долина давит на жалость фото: t.me/dolinaofficial

Так, Долина сообщила, что она лишилась всех своих заработков и накоплений. По словам певицы, мошенники у неё украли и квартиру, и все сбережения.

«Все сбережения за всю мою жизнь», - говорит путинистка.

Между тем, в комментариях просто разгорелась хейтерская вакханалия. Долину высмеяли за обман и намеренное преуменьшение своих доходов.

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