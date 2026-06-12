Путинистка Долина потеряла все свои сбережения1
- 12.06.2026, 20:25
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Российскую певицу, которая поддержала войну против Украины, догнала карма.
Российская певица Лариса Долина, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, вывалила правду о своей жизни, пишет «Главред».
Как пишут российские пропагандистские телеграмм-каналы, путинистка призналась в одном происшествии и рассказала, к чему это все привело.
Так, Долина сообщила, что она лишилась всех своих заработков и накоплений. По словам певицы, мошенники у неё украли и квартиру, и все сбережения.
«Все сбережения за всю мою жизнь», - говорит путинистка.
Между тем, в комментариях просто разгорелась хейтерская вакханалия. Долину высмеяли за обман и намеренное преуменьшение своих доходов.