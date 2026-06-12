Путин снова увеличил штатную численность армии РФ 12.06.2026, 20:41

Это произошло в пятый раз с начала войны в Украине.

Диктатор Владимир Путин в пятый раз с начала войны увеличил штатную численность Вооружённых сил России, сообщает The Moscow Times. Согласно подписанному указу, общая численность армии установлена на уровне 2 399 130 человек, из которых 1,51 млн — военнослужащие. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, также говорится, что правительству поручено предусмотреть выделение Министерству обороны необходимых бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

До этого Путин увеличивал штатную численность ВС РФ в марте — до 2 391 770 человек, из которых 1,5 млн военнослужащие. В сентябре 2024 года Путиндовел численность вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих. До этого, в декабре 2023 года, — до 2 209 130 человек (1 320 000 военных), а в августе 2022 года, спустя полгода после начала войны, — до 2 039 758 человек, из них 1 150 628 военнослужащих.

До войны в России действовал указ 2017 года, по которому штатная численность Вооружённых сил России составляла 1 902 758 человек, включая 1 013 628 военнослужащих.

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