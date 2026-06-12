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На «Тольяттикаучуке» повреждена ключевая установка

  • 12.06.2026, 21:37
На «Тольяттикаучуке» повреждена ключевая установка

Она отвечает за производство важного компонента для каучуков и полимеров.

На заводе «Тольяттикаучук» в Самарской области вследствие удара в ночь на 12 июня была повреждена ключевая установка по производству бутадиена — важного компонента для синтетических каучуков и полимеров.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«На заводе «Тольяттикаучук» в Самарской области вследствие украинского удара в ночь на 12 июня повреждена установка разделения углеводородов экстрактивной дистилляцией Д-4», — говорится в сообщении.

Она отвечает за производство газа бутадиена, важнейшего компонента химической промышленности, применяемого для изготовления синтетических каучуков и пластмасс для автомобильных шин, ABS-пластика и полимерных материалов.

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