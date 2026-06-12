На «Тольяттикаучуке» повреждена ключевая установка
- 12.06.2026, 21:37
Она отвечает за производство важного компонента для каучуков и полимеров.
На заводе «Тольяттикаучук» в Самарской области вследствие удара в ночь на 12 июня была повреждена ключевая установка по производству бутадиена — важного компонента для синтетических каучуков и полимеров.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
«На заводе «Тольяттикаучук» в Самарской области вследствие украинского удара в ночь на 12 июня повреждена установка разделения углеводородов экстрактивной дистилляцией Д-4», — говорится в сообщении.
Она отвечает за производство газа бутадиена, важнейшего компонента химической промышленности, применяемого для изготовления синтетических каучуков и пластмасс для автомобильных шин, ABS-пластика и полимерных материалов.