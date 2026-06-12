Белорусский город засыпало крупным градом
- 12.06.2026, 19:50
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Такое явление случается раз в полвека.
Непогода разыгралась в Мстиславе, градины здесь достигали около 32 миллиметров в диаметре, сообщает телеграм-канал «Метеовайб».
Синоптики отнесли это явление к красному уровню опасности, что означает повышенный риск для людей, транспорта и инфраструктуры.
Для Беларуси настолько крупный град — довольно редкое явление. Как сообщают в «Могилевоблгидромете», обычный размер града в стране составляет около 5—6 миллиметров. Град, превышающий 2 сантиметра, считается особо опасным и в одном месте случается примерно раз в 40—50 лет.
При этом отмечается, что до абсолютного рекорда Беларуси нынешнее происшествие далеко. Самый крупный град, зафиксированный в стране, был отмечен 11 июля 1953 года в Браславском районе. Тогда градины достигали 8—10 сантиметров в диаметре — это сравнимо с размером куриного яйца.