Белорусский город засыпало крупным градом 12.06.2026, 19:50

3,080

Иллюстрационное фото

Такое явление случается раз в полвека.

Непогода разыгралась в Мстиславе, градины здесь достигали около 32 миллиметров в диаметре, сообщает телеграм-канал «Метеовайб».

Синоптики отнесли это явление к красному уровню опасности, что означает повышенный риск для людей, транспорта и инфраструктуры.

Для Беларуси настолько крупный град — довольно редкое явление. Как сообщают в «Могилевоблгидромете», обычный размер града в стране составляет около 5—6 миллиметров. Град, превышающий 2 сантиметра, считается особо опасным и в одном месте случается примерно раз в 40—50 лет.

При этом отмечается, что до абсолютного рекорда Беларуси нынешнее происшествие далеко. Самый крупный град, зафиксированный в стране, был отмечен 11 июля 1953 года в Браславском районе. Тогда градины достигали 8—10 сантиметров в диаметре — это сравнимо с размером куриного яйца.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com