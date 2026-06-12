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Каршеринговый автомобиль в Минске провалился под землю

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  • 12.06.2026, 19:33
  • 1,712
Каршеринговый автомобиль в Минске провалился под землю

Курьезный случай произошел возле торгового центра Palazzo.

Минчанин Николай заметил странно припаркованный автомобиль недалеко от торгового центра Palazzo. Фото необычного происшествия автор выложил в Threads.

Автомобиль Volkswagen каршерингового сервиса Anytime был припаркован напротив здания по адресу улица Тимирязева, 65. Машина буквально увязла в дорожном покрытии передними колесами, из-за чего ее задняя часть поднялась над землей.

В комментариях пользователи шутили и высказывали предположения:

— «Это новое наказание за неправильную парковку.»

— «Там стоять нельзя, мгновенная карма.»

— «Автомобиль в текстурах застрял, нужно перезагрузить.»

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