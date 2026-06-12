США предупредили Украину об угрозе удара «Орешником»5
- 12.06.2026, 19:26
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Россия может применить ракету в течение суток.
Украине поступила информация от США об угрозе российского удара ракетой «Орешник».
Об этом «РБК-Украина» сообщил источник в украинской власти.
«Предварительно, информация была», - сказал информированный собеседник «РБК-Украина».
Официальных заявлений от американской администрации или предупреждений от посольства США в Киеве на момент публикации новости не было.
Напомним, Россия может применить ракету «Орешник» против Украины в течение суток. Об этом официально предупреждали Воздушные силы Украины, а также призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
На сегодня Украина не способна сама отслеживать пуски и полет «Орешника», объяснял в комментарии РБК-Украина старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной.
Но все же украинская ПВО получает информацию о российской активности: в частности, благодаря данным разведки партнеров.