Белорусские добровольцы усилили удары по оккупантам 12.06.2026, 19:17

Бойцы группы «Тэрор» опубликовали кадры своей работы.

В телеграм-канале Группы тяжелого вооружения «Тэрор» появились фото, на которых показано, как бойцы подразделения адаптируются к условиям ведения современной войны, меняющимся буквально на глазах.

«Война диктует свои правила. Мы, как и многие другие специалисты, адаптируемся к ее реалиям. Невозможно успешно оперировать на театре военных действий, если ты ограничен в средствах и, тем более, навыках. Разноплановость в задачах: разведка, логистика и, конечно же, «ударка» — забрали на себя БПЛА.

Еще зимой большинство нашего коллектива прошло обучение по управлению ударными дронами. А уже начиная с весны, мы выполняем боевые задачи с их использованием. Теперь не только минометы, РСЗО, другие крупнокалиберные средства подавления российской сволочи, но и «смерть с небес» в наших руках.

На фото вы видите операторов и рабочие процессы с начала нового витка нашего пути.

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