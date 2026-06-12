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Путинский блогер обвинил Лукашенко в предательстве

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  • 12.06.2026, 17:55
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Путинский блогер обвинил Лукашенко в предательстве

Неожиданное открытие.

Пророссийский блогер заявил, что украинские дроны летят в Россию через Беларусь.

Анатолий Шарий утверждает, что белорусские власти знают об использовании неба, но не вмешиваются, и это еще один знак, что ситуация на фронте для России ухудшается.

«Нам удалось побывать в закрытом бункере ПВО Генштаба Минобороны Российской Федерации. Проанализировав полеты дронов, мы пришли к простейшему выводу: часть из них летит через территорию Беларуси. Это совершенно точно. Они действительно пролетают через территорию Беларуси», — написал Шарий в своём телеграм-канале.

По словам блогера, в комментариях ему пишут, что «это и так было понятно», но для него персонально «это стало открытием».

«Оказывается, белорусское воздушное пространство давно используется Украиной для того, чтобы через него дроны летели на Российскую Федерацию», — утверждает блогер и задаётся вопросом, почему так происходит.

Пропагандист считает более жесткая реакция Минска могла бы привести к непосредственному вступлению Беларуси в войну.

Шарий и замечает, что положение Москвы постепенно ухудшается, «потому что со всех сторон происходит слишком много движения» и критикует российские власти за отсутствие «четкой реакции на заметное увеличение поставок вооружения и денег на вооружение» Украине, в то время как «ситуация всё более и более нагнетается и ухудшается».

«План совершенно ясен. Мы отлично видим, что делают киевские «дроноводы», когда они бьют по трассам и начинают выводить из строя мосты. Думаю, в ближайшее время все маленькие мосты будут разбиты», — считает он.

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