Любая критика системы бьет по Путину 2 Аббас Галлямов

12.06.2026, 18:14

Аббас Галлямов

Формула «царь хороший — бояре плохие» больше не работает.

Коммунисты нашли формулу, позволяющую вовсю критиковать власть, рисуя картины апокалипсического будущего, которое она уготовила стране, оставаясь при этом формально на «патриотических позициях». Для этого достаточно пару раз упомянуть невыполненные поручения президента и не требовать немедленного прекращения СВО.

В принципе, к выборам так можно действительно нарастить себе рейтинг, правда, непонятно, как защитить полученные голоса. Никакого серьезного наблюдения в нынешних условиях КПРФ организовать не сможет.

И, кстати, не надо говорить, что раз в лоб Путин не критикуется, то такая критика для него безвредна. Не безвредна. После 26 лет безраздельного властвования любая критика системы бьет по нему. Формула «царь хороший — бояре плохие» давно уже не работает. Все знают, что «бояр» царь тщательно отобрал и назначил лично.

У Николая Второго тоже были громоотводы — то Витте, то Столыпин, то Плеве, то Распутин, то Сухомлинов, то Штюрмер, то царица. Как известно, от народной ненависти его это не спасло. Когда Милюков произносил свое знаменитое «глупость или измена?» формально он адресовал свои претензии не императору, а министрам, однако все все понимали. И через три месяца свергли именно Николая.

Аббас Галлямов, Telegram

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