«По ощущениям, меня даже за человека не считают» 1 12.06.2026, 18:20

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Иллюстрационное фото

Белоруска рассказала, как выживает на отработке после колледжа.

Белоруска поделилась в Threads историей своей отработки в школе после окончания колледжа. В 19 лет ее отправили далеко от дома — в другой город, с тяжелыми условиями труда и небольшой зарплатой. По словам девушки, этих денег едва хватает на аренду жилья, продукты и обязательные платежи. При этом получить компенсацию за съем квартиры, положенную молодым специалистам, она так и не смогла.

Автор поста пишет, что после колледжа ее распределили за 200 километров от родного города. Чтобы попасть домой и увидеть родных, ей приходится добираться около пяти часов с несколькими пересадками. Сначала ей предоставили комнату в общежитии, однако из-за условий проживания девушка была вынуждена снимать квартиру.

Но и здесь возникла проблема: хозяева жилья отказались заключать официальный договор и платить налог. Из-за этого молодая специалистка лишилась даже небольшой компенсации, которую по закону могла бы получать за аренду жилья.

«Работаю в школе (не учителем). Сам город микроскопический, а зарплата — буквально минимальная с маленькой надбавкой „молодого специалиста“, которая выглядит как плевок в душу», — написала авторка поста.

В другом посте она уточнила, что последний месяц работала на две ставки. И получила 1320 рублей.

«Расчет по сухой минималке часов, и это с тем же повышенным налоговым вычетом для молодых специалистов. Никакой надбавки за объем работы, который вырос в четыре раза. Никаких надбавок за успехи в работе. По ощущениям, меня даже за человека не считают. Вот и попробуй теперь на 1300 рублей прожить два месяца», — написала она.

Два месяца жить на эти деньги девушке надо будет, потому что, вероятно, она планирует оформить отпуск за свой счет на время сессии на заочном. О таких планах она также говорила на своей странице.

По ее словам, обычно вся зарплата уходит на еду, аренду жилья и другие обязательные платежи.

«С каждым днем долг за отработку уменьшается. С каждым днем напряжение растет. И с каждым днем статья за прогул становится все безобиднее в моих глазах. За время работы здесь исчезла наибольшая часть моих социальных контактов, даже несмотря на то, что почти все они были онлайн. Я осталась одна», — пожаловалась она.

Девушка пожаловалась на социальную изоляцию, рост нагрузки на работе и сложности с совмещением труда и учебы в университете. По ее словам, за время работы у нее ухудшилось психологическое состояние: появились в том числе тревожность и проблемы со сном. В итоге она трудится на две ставки, пытаясь заработать больше денег, а обратиться к психотерапевту и другим врачам не может в том числе из-за финансовых трудностей и необходимости брать отгул с потерей части заработка.

Под ее постами совсем немного комментариев, но и среди них не все поддержали молодую специалистку.

«Зачем вам две ставки в школе? Так понимаю, на вас едут и заваливают обязанностями. Любой период можно использовать по максимуму. Кажется, этот вам дан для прокачки себя. Выставление границ и так далее. Вместо этого вы довели себя до тревожности. Сколько вам осталось отработать? Если еще долго, убирайте все лишние работы, которые не входят в вашу одну ставку, и ищите вторую работу удаленно с нормальной зарплатой. Такими темпами окончание отработки вас не спасет — поменяете работу и там опять сядут на шею».

«Если ты работаешь за двоих, это не равно двум ставкам к оплате».

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