Суверенитет РФ – акт абсурда

Суверенитет РФ – акт абсурда2
- Вадим Карпяк
- 12.06.2026, 18:58
Россияне остаются крепостными у собственной империи.
Утренняя серия взрывов в Сумах напомнила, что сегодня российские оккупанты отмечают день провозглашения суверенитета, который называют «День России».
Каждый раз, когда я об этом вспоминаю, то вспоминаю и вопрос: суверенитета от кого? Что вообще имели в виду россияне, когда в 1990 году объявляли свой суверенитет? Политически это очень абсурдистский акт: метрополия объявляет независимость от своей империи. И все ради того, чтобы Ельцин забрал власть у Горбачева и сам сел в Кремле.
Вахтанг Кебуладзе как-то метко заметил, что РФ со всем своим тоталитаризмом, деспотией и тягой к смерти – это вовсе не антицивилизация, как ее пытаются иногда представить. По его мнению, это тень цивилизации.
Россия умело маскируется: у нее есть президент, парламент, суды и даже иллюзия выборов и рыночной экономики. Все признаки цивилизованного мира как будто на месте. Но все они действуют как декорация. Как тень настоящих институций. И их суверенитет такой же фальшивый. Это просто тень суверенитета.
Поэтому и название праздника пришлось изменить на безликий «День России». Потому что даже кацапам сложно себе объяснить, от кого же они освободились, оставаясь в крепостничестве у самих себя.
Вадим Карпяк, Facebook