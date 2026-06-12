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В Беларуси начался лисичковый бум

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  • 12.06.2026, 18:46
В Беларуси начался лисичковый бум
Иллюстрационное фото

Грибники возвращаются из лесов с полными ведрами.

В Беларуси начался активный грибной сезон. Если за первыми маслятами белорусы отправлялись в лес еще в мае, то в июне они преследуют уже другую цель — лисички, пишет издание Times.by.

Фото: «Грибники Беларусь», Telegram

Почти две недели лета было тихо, лишь местами грибникам удавалось набрать пару литров грибов. Однако теплая и влажная погода все изменила, ведь белорусы вовсю срезают первые лисички и с гордостью хвастаются ими в сети.

Так, один из энтузиастов показал свою добычу, которую ему и компании удалось добыть 12 июня.

Фото: «Грибные Войска», VK

«Четыре часа, три ножа», — гласит подпись к этому снимку.

Судя по кадру, грибники от души повеселились, ведь, по приблизительным меркам, им удалось собрать не менее 35 литров лисичек, однако локацию автор поста так и не назвал.

Фото: «Грибные Войска», VK

Есть новости из Могилевской области. Девушка по имени Юлия поделилась кадрами первых лисичек, которые ей уже удалось собрать в Кировском районе.

Не отстают любители тихой охоты из Бобруйска. Здесь 11 июня смогли вернуться домой с ведром желтых грибов.

Фото: «Грибники Беларусь», Telegram

Но не обязательно идти далеко, ведь вот таких красавцев нашли в центре Минска и в лесопарке Мозыря.

Фото: «Грибники Беларусь», Telegram

Конечно, не всем везет, однако люди не унывают, ведь в лесах Беларуси уже начинают спеть земляника, которую белорусы тоже не прочь собрать.

Фото: «Грибные Войска», VK
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