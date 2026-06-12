В Беларуси начался лисичковый бум

В Беларуси начался лисичковый бум2
- 12.06.2026, 18:46
Грибники возвращаются из лесов с полными ведрами.
В Беларуси начался активный грибной сезон. Если за первыми маслятами белорусы отправлялись в лес еще в мае, то в июне они преследуют уже другую цель — лисички, пишет издание Times.by.
Почти две недели лета было тихо, лишь местами грибникам удавалось набрать пару литров грибов. Однако теплая и влажная погода все изменила, ведь белорусы вовсю срезают первые лисички и с гордостью хвастаются ими в сети.
Так, один из энтузиастов показал свою добычу, которую ему и компании удалось добыть 12 июня.
«Четыре часа, три ножа», — гласит подпись к этому снимку.
Судя по кадру, грибники от души повеселились, ведь, по приблизительным меркам, им удалось собрать не менее 35 литров лисичек, однако локацию автор поста так и не назвал.
Есть новости из Могилевской области. Девушка по имени Юлия поделилась кадрами первых лисичек, которые ей уже удалось собрать в Кировском районе.
Не отстают любители тихой охоты из Бобруйска. Здесь 11 июня смогли вернуться домой с ведром желтых грибов.
Но не обязательно идти далеко, ведь вот таких красавцев нашли в центре Минска и в лесопарке Мозыря.
Конечно, не всем везет, однако люди не унывают, ведь в лесах Беларуси уже начинают спеть земляника, которую белорусы тоже не прочь собрать.