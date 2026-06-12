В России начались проблемы с топливом для самолетов 5 12.06.2026, 18:38

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Иллюстрационное фото

После ударов по НПЗ дефицит добрался до авиации.

Вслед за кризисом на рынке бензина, который охватил более 20 регионов — от Крыма до Сибири, — в России возникли проблемы с авиатопливом.

Несколько крупных аэропортов выпустили уведомления для пилотов (NOTAN) об ограничениях на заправку воздушных судов, обратил внимание телеграм-канал «Авиационная антресоль». Лимиты на авиакеросин выставили, в частности, Махачкала, Минеральные Воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород.

Заправка выполняется в объеме, необходимом для выполнения рейса по плану полёта. Например, аэропорт Махачкалы установил лимит 8 тонн топлива для рейсов в Дубай, 3,5 тонны — в Минск, 4 тонны — в Ташкент. «Заправка чартеров осуществляется по дополнительному соглашению», — говорится в уведомлении.

Проблемы с авиатопливом на российском рынке начали возникать еще в конце мая после рекордной серии налетов на НПЗ, в результате которой за месяц были поражены 16 заводов, а нефтепереработка в Центральной России практически остановилась.

По словам источников «Коммерсанта», на последней неделе мая авиакомпании получили письма от топливозаправщиков о невозможности заправить самолеты по заключенным контрактам в аэропортах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и еще нескольких городов с меньшим объемом перевозок.

Биржевые продажи авиакеросина практически остановились: с 4 мая, по данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, сделок по «топливу для реактивных двигателей» не заключалось. При этом цены на оптовом рынке взлетели до рекордных 113 тысяч рублей за тонну — на 52% по сравнению с началом марта.

«Речь идет о практически полном отсутствии предложения», — описывал источник «Коммерсант» ситуацию на биржевых торгах. По его данным, например, 1 июня было продано всего «три цистерны на всю страну».

В начале июня прошло срочное совещание в Минэнерго, после которого топливозаправщики оперативно доставили керосин в крупные города, где вводились ограничения, из региональных аэропортов. Правительство запретило вывоз авиакеросина на экспорт с 1 июня по 30 ноября для «обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке».

Источники «Коммерсанта» утверждают, что действия Минэнерго связаны с угрозой дефицита авиакеросина в России.

Сколько именно топлива для авиации производится в стране, достоверно неизвестно. С 2024 года Росстат засекретил статистику выпуска нефтепродуктов, ссылаясь на угрозу спекуляций. Последние доступные данные показывали, что НПЗ производят около 11 млн тонн авиакеросина в год. Данные по экспорту также непрозрачны, поскольку таможенная статистика закрыта. По оценкам, керосина вывозилось на 500-600 тысяч тонн в год и еще 300 тысяч тонн по межправсоглашению с Казахстаном, оценивает аналитик Freedom Finance Владимир Чернов.

Для России запрет экспорта может стать защитной мерой, которая не позволит вывести топливо с внутреннего рынка и сформировать на нем дефицит, полагает Чернов.

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